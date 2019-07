Geen korting bij overschrijding grens vriespunt in juli

FrieslandCampina verbindt over de maand juli geen consequenties aan aangeleverde Nederlandse melk met een verhoogd vriespuntresultaat.

Dat meldt de onderneming in een bericht op het Melkweb, de website voor leden-veehouders.

De onderneming doet deze melding nadat in de eerste helft van deze maand opvallend veel verhoogde vriespuntuitslagen vastgesteld zijn, zonder een aanwijsbare oorzaak. Veehouders die de grens overschrijden krijgen wel een waarschuwingsbericht, maar er worden geen kortingspunten opgelegd of een herstelperiode.

Overschrijdingen in alle melkstromen

Eerder werd al verhoging van het vriespunt vastgesteld bij enkele melkveehouders, waarbij de link werd gelegd tussen weidegang en de overschrijding van de vriespuntgrens. In het bericht op Melkweb meldt FrieslandCampina echter dat de overschrijdingen worden vastgesteld in alle melkstromen – zijnde regulier – weidemelk, VLOG en biologisch. De Amersfoortse melkverwerker meldt verder dat de bedrijven die sinds begin juli in een herstelperiode zitten door overschrijding van de grens in juni, nog eens 28 dagen herstelperiode extra krijgen. Bezwaren van veehouders worden individueel afgehandeld.

De huidige grens is -0,515 graden Celsius. De vriespuntbepaling is ooit ingesteld om te achterhalen of boeren hun melk aanlengen met water. Toevoegen van water geeft een overschrijding (dichter bij 0 graden).

FrieslandCampina tast nog in het duister over de piek in de overschrijding van de vriespuntgrens. Zodra er meer duidelijkheid is, zal de onderneming de veehouders daarover informeren.