VVD: toezicht op handel in fosfaatrecht nodig

De VVD in de Tweede Kamer hamert erop dat er toezicht komt op de handel in fosfaatrechten. In een schriftelijk overleg met landbouwminister Carola Schouten zegt de VVD teleurgesteld te zijn in de minister.

De markt voor fosfaatrechten is een markt met een behoorlijke financiële omvang, aldus de VVD. Toch gaat de minister niet over tot het instellen van een marktmeester of financieel toezicht. Juist in een markt die in ontwikkeling is, is toezicht nodig, aldus de VVD.

Objectieve informatie

Volgens de VVD kan een marktmeester of toezichthouder ingrijpen in de markt en ook een goed inzicht geven in de prijsvorming. Nu laat de minister zich informeren via een monitoring van de markt door een hoogleraar. Daarbij is het voor de VVD de vraag of de adviezen van de hoogleraar objectief zijn, en tegelijk onduidelijk wat de minister doet met de adviezen. D66 vraagt in elk geval duidelijkheid over de adviezen: die moeten met de Tweede Kamer worden gedeeld, aldus de D66-fractie.

Zorgen over vleesvee

De SGP maakt zich net als de CDA-fractie zorgen over de toekenning van fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee. Ook de VVD stelt daar vragen over. De VVD zegt zich ‘grote zorgen te maken over de ongeveer 760.000 fosfaatrechten die naar verwachting worden toebedeeld aan de vleesveehouders voor het houden van jongvee’. Dat de minister zegt dat die rechten niet onder het fosfaatplafond voor de melkveehouderij vallen, stelt de VVD niet gerust. De rechten kunnen worden verhandeld, waardoor ze automatisch en onherkenbaar in de melkveehouderij kunnen worden aangewend waarmee het plafond wordt overschreden. Dat is voor de VVD ‘een zeer onwenselijke situatie’.