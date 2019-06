Meer verkopen, minder omzet en winst Vreugdenhil

Vreugdenhil Dairy Foods heeft in 2018 meer product verkocht, maar boekte daarbij minder omzet en winst, zo maakt het bekend. Oorzaak zijn de lagere zuivelprijzen.

De onderneming had in 2018 een vooral lastig eerste halfjaar. Daarna trad enig herstel op. Dit hing samen met de situatie op de melkpoedermarkt.

Vreugdenhil werkt ondertussen hard om nieuwe, hogere marktsegmenten te ontsluiten. De markt is beduidend beter dan vorig jaar, maar over de resultaten in 2019 wil CEO Albert de Groot nog geen uitspraken doen, zo meldt hij. Diverse ontwikkelingen op de wereldmarkt maken de zuivelmarkt erg ondoorzichtig.

Ondanks geringere omzet wordt € 12 miljoen geïnvesteerd

De omzet van Vreugdenhil Dairy Foods daalde vorig jaar naar € 730 miljoen (2017: € 783 miljoen), de winst voor belastingen daalde van € 16,9 miljoen naar € 13,5 miljoen. De onderneming betaalde een gemiddelde melkprijs uit van € 36,40 per 100 kilo (bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, met 4,41% vet, 3,47% eiwit, inclusief toeslagen en premies.

Ondanks de lastige periode bleef Vreugdenhil investeren in product-, en procesinnovatie. Hiervoor werd € 12 miljoen uitgetrokken. De solvabiliteit steeg naar 55,4%.

Melkpoederproducent wil winstgevendheid verbeteren

Vreugdenhil is specialist in de productie van hoogwaardige melkpoeders. In 2018 werd de productie van melkpoeders als ingrediënt voor kindervoeding verder uitgebreid en werden 2 productielijnen in Gorinchem geoptimaliseerd. Hierdoor verbeterde de kwaliteit van levering en werd het bedrijf wendbaarder.

De eerste maanden van 2019 waren dynamisch, maar beduidend beter dan de eerste maanden van vorig jaar. “In 2019 zet Vreugdenhil verder in op productinnovatie, kostenreductie en verdere waardecreatie. Deze acties zijn erop gericht om de winstgevendheid van de onderneming te verbeteren en onze melkveehouders een goede marktconforme melkprijs uit te betalen”, aldus De Groot.

Vreugdenhil Dairy Foods is met 1,3 miljard liter melk de nummer 2 melkverwerker van Nederland. De melkpoederproducent opereert vanuit Barneveld, Voorthuizen, Scharsterbrug, Gorinchem, Madrid en het hoofdkantoor in Nijkerk, met in totaal ruim 400 medewerkers.