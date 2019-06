FrieslandCampina: energieneutraal met kleine windmolens

FrieslandCampina biedt haar leden de mogelijkheid zich binnen het Farm Energy-programma aan te melden voor kleine windmolens. Deze kunnen ingezet worden om het eigen bedrijf zelfvoorzienend te maken van energie, zo meldt de onderneming op haar website.

Het Farm Energy-programma is opgezet om leden-melkveehouders te stimuleren in de transitie naar groene energie. Naast grootschalige projecten als Solar voor zonnepanelen en Jumpstart voor mestvergisters biedt de zuivelonderneming melkveehouders vanaf de mogelijkheid zich aan te melden voor kleine windmolens.

Energieneutrale oplossing

De combinatie van kleine windmolens, met een ashoogte van 15 meter, met zonnepanelen creëert volgens de zuivelonderneming de optimale oplossing voor een energieneutrale boerderij. De combinatie voorziet de boerderij het hele jaar door van energie: de kleine windmolen produceert met name in de winter en de zonnepanelen voornamelijk in de zomer.

FrieslandCampina biedt deze optie aan zijn leden-melkveehouders in samenwerking met E.A.Z. Wind. Deze Nederlandse marktleider in kleine windmolens ontwikkelde deze nieuwe windmolen specifiek voor agrarische bedrijven. E.A.Z. Wind helpt veehouders bij de aankoop van een kleine windmolen van vergunning tot installatie.