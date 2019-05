Onzekerheid over wat moet gebeuren na vernietigen PAS

De ‘geruststellende’ opmerking van de Raad van State (RvS) dat het afwijzen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen gevolgen heeft voor vergunningen die al definitief zijn, is minder geruststellend dan het lijkt.

Het is niet denkbeeldig dat bestaande vergunningen alsnog aangevochten zullen worden. “De wet biedt de mogelijkheid om vergunningen in te trekken”, aldus advocaat Peter Goumans van Hekkelman advocaten in Nijmegen. “Ik ben bang dat de pijlen gericht zullen worden op dergelijke vergunningen.”

Kortgeleden speelde datzelfde met de ‘definitieve’ vergunning voor het in aanbouw zijnde varkensbedrijf van Houben in Grubbenvorst. Ook die vergunning werd door een actiegroep opnieuw ter discussie gesteld omdat er twijfel was over de effectiviteit van de combi-luchtwassers die op het bedrijf geïnstalleerd zullen worden.

Niet oplosbaar door de praktijk

De vernietigende uitspraak over het PAS door de RvS vraagt volgens Goumans om actie van het ministerie van LNV. “De bal ligt weer bij de overheid, dit is niet oplosbaar in de praktijk.” Goumans doelt op de vergunningplicht voor beweiden en bemesten en de – niet meer – vergunningvrije uitbreidingsactiviteiten die onder 0,05 mol N/ha/jr bleven. “Eigenlijk zijn dat dus nu opeens allemaal ‘illegale’ activiteiten geworden, want niet gedekt door een vergunning. Daar moet de politiek een oplossing voor gaan bieden.”

‘Nooit geloofd in het PAS’

Advocaat Franca Damen van Kneppelhout & Korthals Advocaten in Rotterdam is niet verrast over de uitspraak van de RvS. “Het verbaast me niets dat de Raad van State een streep zet door het PAS. Ik heb nooit in het PAS geloofd en heb altijd getwijfeld aan de juridische houdbaarheid ervan.” Damen kan niet met zekerheid zeggen wat veehouders nu moeten doen. Voor het weiden en bemesten zou ik aanraden toch maar een vergunning aan te vragen. Hoewel ik geen idee heb hoe de provincie de uitstoot moet berekenen, daar zijn helemaal geen rekenmodellen voor.”

Extern salderen als optie

Als mogelijk ‘vangnet’ nu het PAS door de RvS onderuit is gehaald, ziet Damen het systeem van ‘extern salderen’. “Er bestaat een mogelijkheid extern salderen opnieuw in het leven te roepen. Alleen kunnen daar niet gestopte bedrijven voor gebruikt worden die tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 geen uitstoot hadden. Want de stikstofuitstoot van die bedrijven is waarschijnlijk gebruikt binnen het PAS.”

Het opnieuw oppakken van het salderingssysteem is ook wat advocaat Ruud Verkoijen, van Goorts+Coppens advocaten in Helmond, als mogelijk oplossing ziet in de ontstane ‘patstelling’. “We moeten terug naar het salderen, een passende beoordeling maken op bedrijfsniveau. Het PAS was min of meer een overkoepelende vorm daarvan, maar dat is nu door de uitspraak van de RvS weggevallen. We moeten terug naar het individuele bedrijfsniveau, volgens mij.”

IPO: Nog te vroeg voor vergunningaanvraag

Voor het Interprovinciaal provinciaal overleg (IPO) is het nog te vroeg om het advies van Franca Damen een vergunning aan te vragen voor beweiden en bemesten te onderschrijven. Volgens communicatieadviseur Derk Moor moet eerst uitgezocht worden hoe het verder moet. “We gaan volgende week overleggen over de ontstane situatie en uitzoeken wat ons nu te doen staat.” Over het nu alvast aanvragen van vergunningen door boeren zegt Moor: “Zou ik nu nog niet doen, wacht eerst maar even rustig af.”

Lees verder onder het filmpje over de uitspraak.

LTO en POV verrast door uitspraak

LTO Nederland en POV laten weten verrast te zijn over de uitspraak van de RvS. Volgens beide organisaties leek de uitspraak van het Europees Hof meer ruimte te bieden dan de RvS heeft genomen. LTO en POV gaan ervan uit dat met het vernietigen van het PAS het vergunningsregime van de periode voor het PAS – 1 juli 2015 weer van toepassing zal zijn.

“Deze uitspraak is verrassend en vergaand”, aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland. “Ik vind het erg belangrijk nieuws dat de Raad van State heeft besloten dat het intrekken van bestaande vergunningen niet aan de orde is. Echter, het is onwerkbaar en ondoenbaar om voor beweiden en bemesten telkens een natuurbeschermingsvergunning aan te vragen. We dringen aan op een collectieve voorziening, zodat we de koe in de wei kunnen houden”,