Groupe Bel wijzigt structuur en vernieuwt directie

Groupe Bel reorganiseert de internationale organisatie.

Daarbij ruimt directeur Joost van der Hoogte van Bel Leerdammer het veld. De melkveehouders krijgen voortaan te maken met Jos Kok als nieuwe hoogste verantwoordelijke. Dit bevestigt de onderneming.

Kok wordt verantwoordelijk voor de productie in Nederland en Portugal. Hij werkt al 31 jaar bij Bel. Van der Hoogte neemt eind juli afscheid.

Joost van der Hoogte neemt eind juli afscheid. - Foto: Herbert Wiggerman

Slechte resultaten

De aanpassingen vinden plaats tegen de achtergrond van slechte resultaten (van de hele Bel groep) over 2018 en vertroebelde relaties met leveranciers in Nederland. De resultaten over het eerste kwartaal van 2019 lijken te duiden op een lichte stabilisatie.

Extra groei op nieuwe markten

Extra groei hoopt het bedrijf met name te behalen op nieuwe markten in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Ook in de VS is een sterke marketingcampagne ingezet, maar op de traditionele markten kampt het bedrijf met teruglopende resultaten.

Het vertrek van Van der Hoogte betekent dat ook de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) weer op zoek moet naar een nieuwe voorzitter. Van der Hoogte volgde daar eind 2017 Roelof Joosten (RFC) op als voorzitter.