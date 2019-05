145 subsidies voor welzijnsvriendelijke kalvervloeren

Tot nu toe is er aan 145 kalverhouders subsidie verleend voor investeringen in welzijnsvriendelijke stalvloeren.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van landbouw. De subsidieregeling werd in 2018 opgesteld na overleg met de kalversector.

Stalvloeren en ammoniakreductie

Bij openstelling van de subsidie was er in totaal voor 2018 en 2019 samen € 15 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld in € 7,5 miljoen voor ammoniakreducerende apparaten en € 7,5 miljoen voor welzijnsvriendelijke stalvloeren.

Subsidieregeling opnieuw opengesteld

In december 2018 is het budget voor de welzijnsvriendelijke stalvloeren opgehoogd naar € 12,5 miljoen. Daarmee komt het totale budget voor 2018 en 2019 samen uit op € 20 miljoen. Omdat dit bedrag vorig jaar niet volledig opgebruikt is, zal de subsidieregeling dit najaar nog een keer opengesteld worden.

Verbod harde roostervloeren

Stichting Dier & Recht maakte recent bekend een rechtszaak tegen de Staat te zijn gestart om een verbod op het gebruik van harde roostervloeren in de vleeskalverhouderij af te dwingen. Het landbouwministerie laat weten de dagvaarding te hebben ontvangen maar hier in aanloop naar de rechtszaak geen uitspraken over te doen.