Grote bedrijven grootste niet-weiders, trend keert

Hoe groter het bedrijf, hoe minder koeien in de wei komen.

Bij bedrijven van 200 GVE omvang of meer, wordt 57% van het melkvee niet geweid. Bij bedrijven tussen 50 en 100 GVE wordt daartegen slechts 25% van het vee niet geweid. Toch keert ook bij de grotere bedrijven langzamerhand de trend. Dit blijkt uit publicatie van nieuwe cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de landbouw zijn zo’n 16.500 bedrijven met melkvee, waarvan rond 15.500 gespecialiseerd.

Het percentage koeien dat in de wei komt, blijft al jaren hardnekkig lager dan het percentage bedrijven dat doet aan weidegang. Het aantal bedrijven met beweiding ligt de laatste jaren boven 80%, het aantal melkkoeien dat in de wei komt, is de laatste jaren licht toegenomen naar 61%.

Ook bij de slechtste presteerders op dit gebied, de grotere bedrijven, wordt langzamerhand meer beweiding toegepast. In 2012 kwam bij deze bedrijven nog 40% van de koeien in de wei, in 2016 ging het om 41% en een jaar later 43%.

Voor de melkveehouderij als geheel zijn de cijfers gunstiger. In 2016, het jaar met het kleinste percentage weidegang, kwam 41% van de 1.745.000 melk- en kalfkoeien niet meer buiten, zo’n 715.500 stuks. Nu gaat het om 39% van de melk- en kalfkoeien, ofwel 661.000 van de 1.624.000 koeien die Nederland nog telt. Deze niet-weidende dieren staan op om en nabij 2.000 melkveebedrijven. Het CBS kon hierover geen precieze cijfers geven.

Ter vergelijking: in 2012 bleef zo’n 36% van de melk- en kalfkoeien jaarrond binnen. Destijds ging het om ruim 534.000 dieren op een totaal van 1.484.000 stuks melkvee.