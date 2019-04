Europese melkproductie groeit licht

De Europese melkproductie zal dit jaar met zo’n 0,7% groeien, voornamelijke door een grotere productie per koe. De veestapel is iets gekrompen, maar het krachtvoergebruik neemt toe.

Dit signaleert de Europese Commissie is haar korte-termijnvooruitblik voor het voorjaar van 2019. Concreet is de verwachting dat er 0,9 miljoen ton melk bij komt (totaal 167,3 miljoen ton). Dit extra volume kan zonder problemen worden opgenomen door de groeiende vraag op de wereldmarkt.

Handelsoorlog VS en China goed voor Europese zuivelafzet

De meeste melk gaat in kaas. Dit is het meest gekochte zuivelproduct in de EU en levert ook de beste verwaarding op. De kaasconsumptie in de EU zal dit jaar met ongeveer 0,5% toenemen. Buiten de EU groeit de vraag met 1%. Dit laat de Europese kaasproductie groeien van 10,6 miljoen naar 10,7 miljoen ton. Op exportmarkten profiteerde de EU behoorlijk van de handelsruzie tussen de VS en China. Europa kon daardoor 11% meer zuivelproduct (exclusief kindervoeding) kwijt in China. Weipoeder profiteerde het meest. De export naar de VS kromp, maar een grotere kaassexport naar Japan maakte dit meer dan goed.

Rundvleesproductie en -consumptie nemen af

De Europese rundvleesproductie zal dit jaar naar verwachting met 1,3% dalen. Vorig jaar nam de productie juist toe, wat een krimp van de rundveestapel tot gevolg had. Dat maakte dat er dit jaar minder rundvlees komt. De geringere eigen productie roept waarschijnlijk extra import op. Het grootste deel daarvan komt uit Brazilië, omdat de waarde van de real is gedaald en het land concurrerend is op de markt. Tegelijkertijd zal ook de rundvleesconsumptie licht afnemen, van 11 naar 10,8 kilo per hoofd van de bevolking. De verwachtingen omtrent de export zijn onzeker. Veel hangt af van de vraag in markten als Hongkong en andere bestemmingen in Azië als ook van de vraag vanuit Libanon.