Cono gaat in moeilijker 2018 weer voor 40+

Kaasmaker Cono draait lekker en betaalde over 2018 opnieuw een melkprijs die boven de € 40,00 per 100 kilo uitkwam. Dit dankzij een sterk merkenbeleid en goede afzet.

Het jaar 2018 was geen echt slecht jaar voor de melkprijzen, maar toch zullen weinig Nederlandse zuivelbedrijven over het voorbije jaar een contante melkprijs van meer dan € 40,00 per 100 kilo uitbetalen. Coöperatie Cono heeft het echter weer gepresteerd.

Het maakte onlangs de totale melkprijs over 2018 bekend (nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de leden). Daaruit blijkt dat het in totaal € 40,89 contant uitkeert over het hele jaar, slechts 87 cent minder dan in 2017, wat over het algemeen een toch gemakkelijker jaar was.

Afstand FrieslandCampina groter

Cono vergrootte daarmee ook nog de afstand tot de Nederlandse marktleider, FrieslandCampina, tot € 2,95 per 100 kilo contant. FrieslandCampina betaalde vorig jaar wel een mooie garantieprijs, maar kent minder toeslagen dan Cono en had zakelijke gezien een moeilijk jaar. Daardoor werd de prestatietoeslag meer dan gehalveerd. De maximaal contante eindprijs bij FrieslandCampina kwam uit op € 37,94. Dit is inclusief 45 cent rente op ledenobligaties. In 2017 was dat nog € 38,25.

Beemster

Cono kan een stabiel hoge melkprijs uitbetalen dankzij de sterke positie van haar merkkazen, met het Beemster kaasmerk voorop. Bijna elk jaar weet de coöperatie iets meer te bedingen voor haar kazen, en bovendien groeit de afzet. Ook houdt Cono strak vast aan het adagium dat niet meer kaas wordt gemaakt dan de markt aankan. Er gaat geen Beemsterkaas in de uitverkoop.

Financieel gezond

De hoge uitbetaalprijs aan de leden gaat overigens niet ten koste van de soliditeit van de onderneming. Naast de contante uitbetaling wordt 50 cent per 100 kilo melk gereserveerd. Dit is enkele dubbeltjes meer dan over 2017. Ondertussen wordt ook driftig afgeschreven op de nieuwe kaasmakerij. De laatste jaren in een tempo van zo’n € 6 miljoen per jaar. De solvabiliteit stijgt richting de 50% en de balans van Cono wordt niet nerveus doordat merkwaardes van bijvoorbeeld Beemsterkaas er op worden gezet. Financieel gezien staat Cono er gezond voor.

Beemster grootste merk in vers Het Beemster-kaasmerk doet het prima. Het mocht zich al enkele jaren beroemen op het feit dat het het grootste kaasmerk van Nederland is. Sinds vorige week is bekend dat het in 2018 verder is doorgegroeid naar het grootste supermarktmerk in vers. Dit blijkt uit cijfers van marktonderzoeker IRI. Het Beemstermerk bereikte die positie dankzij een omzetstijging van maar liefst 9,8%.