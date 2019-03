Twijfels over integriteit NVWA bij slacht

De integriteit van medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een aantal middelgrote noordelijke slachterijen is onderwerp van onderzoek. Bij de keuring voor de slacht is mogelijk sprake van onregelmatigheden, waarbij NVWA-medewerkers betrokken zijn.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt dat bij een onderzoek is voorkomen dat zeker 30.000 kilo vlees van meerdere noordelijke slachterijen uiteindelijk op de markt is gekomen. Het ministerie meldt desgevraagd: “Al dat vlees is getraceerd. Er is dus niets in de keten terechtgekomen.” Het vlees is vanuit de slachterij naar Rendac afgevoerd. Het vlees is vernietigd.

Grote (rood), middelgrote en kleine slachterijen (zwart) in Nederland.- Bron: NVWA

Niet geschikt voor humane consumptie

Het vermoeden bestaat dat runderen zijn geslacht, die niet geschikt zijn voor humane consumptie. Hoe de afgekeurde dieren bijna toch in de consumptieketen terechtkwamen, is mede onderdeel van het onderzoek. Mogelijk zijn zwaardere afgekeurde dieren in de loop van het slachtproces ‘omgeruild’ met goedgekeurde lichtere dieren.

Kamerlid Dion Graus zei in december in een debat met landbouwminister Schouten dat hij graag wilde dat er een onderzoek wordt gedaan naar het functioneren van de slachthuizen in Noord-Nederland. “Het schijnt dat daar momenteel 30.000 kilo vlees zoek is. Dat is nogal wat.”

Paardenvleesaffaire

Ter vergelijking: BIj de paardenvleesaffaire ging het om meer dan 300 ton (goedgekeurd) paardenvlees dat mogelijk als rundvlees was verkocht. De minister ging destijds inhoudelijk niet in op de opmerking van de PVV’er, die zich baseerde op klokkenluiders. De NVWA had op dat moment echter al een onderzoek ingezet om het niet voor consumptie geschikte vlees te traceren. In februari kondigde minister Schouten aan een extern onderzoek te laten uitvoeren naar ‘de gang van zaken rond (signalen over) de noordelijke slachthuizen en de wijze waarop de NVWA hierop heeft gereageerd’.

Bron van zorg

De situatie bij een aantal noordelijke slachthuizen is al langere tijd bron van zorg. In de Tweede Kamer hebben Partij voor de Dieren, D66 en het CDA vragen gesteld. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) geeft in de vragen aan twijfel te hebben over de zorgvuldigheid waarmee toezichthouders van de NVWA rapporten opmaken als het gaat om het rapporteren van misstanden. Ouwehand weet niet of de problemen ontstaan door een tekort aan capaciteit bij de NVWA of doordat inspecteurs te nauw betrokken raken bij het bedrijf waar ze controleren.

Uit de vragen van CDA en D66 blijkt dat ze zorgen hebben over de manier waarop de NVWA zorgt dat afgekeurde dieren niet in de voedselketen terechtkomen. - Foto: ANP

Toezicht op vetweiderijen

D66’er Tjeerd de Groot en CDA’er Jaco Geurts stellen specifiek vragen over de noodslachtingen in de slachterijen en de mate waarin er toezicht is op vetweiderijen. De Groot en Geurts leggen de minister de situatie voor van een rund uit de vetweiderij dat wordt aangeboden bij een kleine of middelgrote slachterij. Als zo’n dier wordt afgekeurd, hoe is dan geborgd dat het vlees van deze koeien niet in de consumptie terechtkomt? Dat willen De Groot en Geurts weten.

Uit de vragen van CDA en D66 blijkt dat ze zorgen hebben over de manier waarop de NVWA zorgt dat afgekeurde dieren niet in de voedselketen terechtkomen. De 2 Kamerleden vragen ook of de minister aannemelijk kan maken dat de handhaving in het slachthuis zodanig is dat er geen vlees van niet-slachtwaardige koeien in de consumptieketen terechtkomt.