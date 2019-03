Obligatie-uitgifte veemarkt loopt voorspoedig

Voor de nieuwe veemarkthal is al voor € 1,4 miljoen aan obligaties opgehaald. Dit zegt Andries Kingma, voorzitter van het veehandelscentrum Noord-Nederland.

Het oorspronkelijke doel was om minstens € 1 miljoen aan obligaties op te halen. De veehandel moet de helft van in totaal € 3,5 miljoen gaan ophalen, het bedrag dat nodig is voor de aankoop en aanpassing van de bedrijfshal op De Hemrik. Het gaat om een voormalig gebouw van een groot transportbedrijf. De oude locatie in het World Trade Centre gaat tegen de vlakte. Er komt een nieuw sport- en winkelcentrum voor in de plaats.

Ook kopers zonder agrarische achtergrond

Kingma wil geen bovengrens noemen voor het maximum aantal uit te geven obligaties. Wel is het zo dat des te meer geld binnenkomt via de uitgifte van obligaties, des te minder geld nodig is van de bank.

Wat is opgevallen bij het veehandelscentrum, is dat lang niet alle kopers van obligaties een agrarische achtergrond of binding hebben. “Het palet aan belangstellenden is heel divers. Blijkbaar zijn er veel mensen die de veehandel een warm hart toedragen, en die brood zien in de aankoop van obligaties.”

De obligaties kosten € 2.500 per stuk en leveren jaarlijks 4% rente op. Eén koper heeft zelfs meer dan 40 obligaties gekocht.

Voorlopig koopcontract

Het voorlopige koopcontract loopt tot 1 april aanstaande. Vòòr die datum lijkt nog niet alles in kannen en kruiken te zijn om de daadwerkelijke koop af te ronden, maar de verkoper lijkt daar niet moeilijk over te doen, meent Kingma. “We hebben gemerkt dat hij de veehandel een goed hart toedraagt.”