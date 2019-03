FrieslandCampina maakt uitingen ‘boer-proof’

Royal FrieslandCampina (RFC) maakt de reclamefilmpjes en andere bedrijfsuitingen voor het algemene publiek voortaan ‘boer-proof’.

Dat is de les uit het recente teruggetrokken Campina-filmpje met boer Niels. Leden-veehouders namen massaal aanstoot aan het filmpje en eisten excuus. Ook spreken diverse leden de wens uit om eens gewone leden voor het voetlicht te halen, en niet steeds maar ledenraadsleden en hun bedrijven.

Voorzitter Frans Keurentjes spreekt in zijn periodieke Video-blog – De Vlog van Frans – van een filter, dat geplaatst wordt tussen de makers van reclame-uitingen en de buitenwereld. In de praktijk betekent het dat elke reclame-uiting van het Campina-merk of een ander RFC-merk dat betrekking heeft op het ‘ketenproces’, vóór het uitbrengen even langs het bestuur en de afdeling bedrijfscommunicatie gaat. Zo kunnen eventuele communicatie-missers er uit worden gehaald.

“We moeten nooit de suggestie wekken dat onze boeren niet goed omgaan met hun grond of het anders niet goed doen,” aldus Keurentjes in zijn video-boodschap (zie hieronder).

Hij komt in zijn bericht ook te spreken over de samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten. Keurentjes zegt zich te realiseren dat ook deze vereniging niet altijd een goede naam heeft bij de boeren. Toch vindt hij de samenwerking een goed en mooi initiatief, omdat de samenwerking kan dienen als een ‘springplank’. Het helpt FrieslandCampina om doelen te bereiken die anders veel moeilijker kunnen worden bereikt.

Keurentjes blijft ondertussen optimistisch over de koers van het zuivelbedrijf. Het bedrijf heeft laten weten dat Planet Proof-zuivel inmiddels ook huismerkzuivel is bij supermarkten als Plus en Dirk.