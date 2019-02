Zelfvoorzieningsgraad eiwit duikt omlaag

De grondgebondenheid van melkveehouders, uitgedrukt in percentage eiwit van eigen land, valt in 2018 tussen 8 en 20 punten lager uit dan in 2017. Zelfs bedrijven met een melkproductie kleiner dan 13.000 kilo per hectare halen de norm van 65% eigen eiwit niet. Dat meldt melkvee100plus.nl op basis van gesprekken met accountants en adviseurs.

Een enkel gortdroog seizoen maakt het criterium ‘65% eiwit van eigen land’ een stuk moeilijker haalbaar voor melkveehouders. De commissie Grondgebondenheid stelde vorig jaar in een bindend advies deze norm voor om melkveebedrijven tot 2025 meer grondgebonden te laten worden.

Zelfs extensieve bedrijven met minder dan 13.000 kilo melk per hectare halen in 2018 de norm van 65% eiwit van eigen land niet. - Foto: Koos Groenewold

Op het moment dat de commissie onder voorzitterschap van Ton Loman haar advies aan opdrachtgevers LTO en NZO uitbracht, kon 60% van de melkveehouders aan de voorgestelde norm voldoen. In de zomer bleek dat van 400 melkveebedrijven in de Achterhoek en Overijssel maar 26% de norm haalde met enkel eigen teelt en 53% als aankoop binnen 20 kilometer meetelt. Van 1.000 bedrijven in West- en Midden-Nederland bleek volgens cijfers van PPP Agro Advies in 2017 wel 60% de norm te halen.

Minder gras, en dus ook eiwit, door droogte

De KringloopWijzers van 2018 die nu door adviseurs berekend worden, maken duidelijk dat een enkel droog jaar met 30 tot 50% minder gras de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit onderuit haalt. Adviseur Barend Meerkerk van PPP rekent de cijfers uit bij klanten in het rivierengebied. “Door de droogte kwam hooguit 7.500 kilo droge stof van een hectare gras en daardoor zie je het percentage eiwit van eigen land 15 tot 20 punten lager uitvallen dan een jaar eerder. Zelfs bedrijven met 13.000 kilo melk per hectare halen de norm 65% eigen eiwit niet.” Meerkerk zegt dan ook ‘nieuwsgierig’ te zijn hoe de zuivel verder met het kengetal om wil gaan. “Is dit wel het ideale instrument om grondgebondenheid mee te stimuleren?

De kVEM-producties zijn circa 8% lager dan een jaar eerder

Adviseur Rick Hoksbergen van Alfa Accountants en Adviseurs in Leeuwarden ziet hetzelfde beeld. “Bedrijven die eerst aan de norm voldeden, zakken er nu een eind onderuit. De kVEM-producties die we in de boekhoudingen uitrekenen, zijn circa 8% lager dan een jaar eerder. De eerste indicatie van de KLW geven dezelfde indruk, hoewel er ook bedrijven zijn die beter scoren dan vorig jaar.” Cijfers van eiwit hebben we nog niet, maar aangenomen dat het in verhouding blijft, zijn die ook 8% minder.”

Meerjarig gemiddelde voor vlakker en betrouwbaarder beeld

Michel de Haan van WUR wijst erop dat de KringloopWijzer alleen de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit laat zien, en ook maar voor een enkel jaar. “De commissie wil een 3-jarig gemiddelde om pieken en dalen af te vlakken en geeft veehouders ruimte om buurtcontracten binnen een straal van 20 kilometer mee te tellen. Het lijkt mij dat de eerste schrik over de KLW-cijfers wat groter is dan nodig.”