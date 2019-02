VVD: veiligheid mens en dier meewegen bij stalsysteem

VVD en PVV stellen Kamervragen over stalsystemen naar aanleiding van het ongeluk in Enterbroek.

De VVD in de Tweede Kamer zegt dat de veiligheid van mens en dier meetelt bij de beoordeling van nieuwe stalsystemen. Aanleiding voor de vragen is het ongeval op een bedrijf in het Twentse Enterbroek, waar 13 koeien omkwamen in de mestput na een explosie die mogelijk kon ontstaan door mestgassen.

De Kamerleden Erik Ziengs en Helma Lodders stellen schriftelijke vragen aan minister Carola Schouten (LNV) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W).

Kanttekeningen bij beoordeling nieuwe stalsystemen

Lodders zegt in een toelichting: “Het is niet de eerste keer dat we op dit onderwerp in de pen klimmen. Eind vorig jaar hebben wij al kanttekeningen geplaatst bij de beoordeling van nieuwe stalsystemen. We krijgen teveel signalen dat nieuwe innovatieve ideeën geen voet aan de grond krijgen.”

In de vragen wijzen de Kamerleden op uitlatingen van Jetty Middelkoop van de brandweer Amsterdam, die zich specialiseert in ongevallen met mest en mestgassen. Volgens Middelkoop is er nooit onderzoek gedaan naar de oorzaak van explosies met mestgassen.

PVV: risico’s emissieloze stalvloeren onderzoeken

Ook de PVV stelt vragen aan minister Schouten naar aanleiding van het ongeluk in Enterbroek. Landbouwwoordvoerder Barry Madlener vindt dat er onderzoek moet komen naar de mogelijke risico’s van emissieloze stalvloeren. Madlener vraagt de minister een landelijke inventarisatie te maken naar incidenten met dit type vloer. Hij wil bovendien weten of er onderzoek is of wordt gedaan naar de risico’s van het type vloer en de constructie.