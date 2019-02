Coalitie vindt extra stikstofmaatregelen nog niet nodig

Kamerleden vinden extra maatregelen voor de melkveehouderij om onder het stikstofplafond te komen nu nog voorbarig. Regeringspartijen VVD, D66 willen eerst de definitieve cijfers afwachten.

VVD’er Helma Lodders zegt de waarschuwing van minister Schouten te begrijpen, maar ze wil eerst de definitieve cijfers afwachten en opheldering krijgen over het ontstaan van deze cijfers. De dreiging van Schouten met een nieuwe generieke korting als de productie niet onder het plafond komt, zint Jaco Geurts (CDA) totaal niet. Ook hij wil weten hoe de cijfers tot stand zijn gekomen en waarom fosfaat en stikstof zo ver uit elkaar beginnen te lopen.

Frank Futselaar (SP) vindt dat maatregelen nodig zijn nu het stikstofplafond nog steeds wordt overschreden. Hij vindt dat de veehouderij af moet van de situatie dat er steeds wordt geproduceerd op de rand van het plafond. “Ik begrijp de roep om meer ruimte, maar dat is spelen met vuur.”

LTO, Nevedi en NZO analyseren de voorlopige stikstofproductiecijfers. Ze vinden het te vroeg om nu al te speculeren op een nieuwe generieke korting. Dit is voor LTO ook onbespreekbaar. Volgens vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks heeft de melkveehouderij al meer dan genoeg maatregelen over zich heen gekregen de afgelopen jaren. “Daar kunnen geen nieuwe generieke regels meer bij.” Ze willen eerst duidelijkheid over de cijfers.