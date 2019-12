Topman Milcobel vertrokken

Milcobel-topman Peter Koopmans is 20 december per direct vertrokken bij de zuivelcoöperatie.

De raad van bestuur geeft aan dat in onderling overleg is besloten om de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten. Eddy Leloup, directeur coöperatiezaken, zegt dat de term ontslag niet van toepassing is.

Achterblijvende melkprijs

Aanleiding voor het vertrek is de achterblijvende melkprijs van Milcobel. Gezien de investeringen in de voorbije jaren, het productportfolio, de posities in nieuwe markten en alle lopende uitvoeringen van de strategische oriëntaties werd van de CEO meer verwacht.

Dirk Ryckaert, voorzitter Milcobel: “Met deze beslissing geeft de raad van bestuur het signaal dat de snelheid van de lopende veranderingsprocessen opgedreven moet worden en dat de uitgezette doelstellingen snel en kordaat ingevuld moeten geraken om de melkprijspositie en winstgevendheid zowel op korte als middellange termijn te verbeteren, en gedane investeringen sneller te laten renderen. De raad van bestuur benadrukt hiermee de rol die hij wil vervullen in het succesvol zijn van de zuivelcoöperatie, om een stabiele toekomst te verzekeren voor Milcobel.”

Hogere snelheid veranderingsprocessen

Peter Koopmans volgde in april 2018 de pensioengerechtigde Eddy de Mûelenaere op als CEO van Milcobel. Daarvoor werkte hij 4 jaar bij Milcobel als directeur operations. Van een kink in de kabel wat betreft de uit te voeren strategie is volgens Leloup geen sprake. Er bestaat volgens hem geen twijfel over de richting die onder leiding van De Mûelenaere is ingezet. Net als Ryckaert geeft Leloup aan dat de snelheid van de veranderingsprocessen omhoog moet.

Begin december bracht vakblad Landbouwleven al aan het licht dat het rommelde bij de zuivelcoöperatie. Melkveehouders beklaagden zich onder meer over het uitblijven van een betere melkprijs. Consultancy-bureau McKinsey werd op initiatief van de raad van bestuur aangesteld om de bedrijfsvoering van Milcobel door te lichten.

Milcobel levert 40% totale Belgische melkproductie

Milcobel is de grootste zuivelcoöperatie in België en realiseerde in 2018 een omzet van € 1,26 miljard. Jaarlijks verwerkt de onderneming zo’n 1,6 miljard kilo melk afkomstig van 2.600 leden-melkveehouders. Milcobel is goed voor 40% van de totale Belgische melkproductie.