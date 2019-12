Celstraf en stillegging bedrijf na verwaarlozing vee

Een 53-jarige veehouder uit het Drentse Wapserveen is tot een maand cel voorwaardelijk veroordeeld voor het ernstig verwaarlozen van zijn runderen.

Ook wordt zijn bedrijf voor de duur van een halfjaar stilgelegd als hij opnieuw over de schreef gaat.

Werkstraf van 150 uur

Dat vonniste de rechtbank in Zwolle maandag 9 december. Naast beide straffen die hem de komende paar jaar boven het hoofd blijven hangen, moet hij een werkstraf van 150 uur verrichten. Bij een controle op 5 februari zag de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een kalf in de stal dat te zwak was om te staan. Een dag later werd het dier echter toch op transport naar een slachterij gezet. Het slachthuis keurde het dier af voor menselijke consumptie. De 53-jarige veehouder Jan B. had echter op het bijbehorende formulier ingevuld dat het kalf niet ziek was. Mogelijk moet ook de slachterij zich voor de strafrechter verantwoorden, namelijk voor het vervoeren van het kalf.

Magere kalveren

Twee dagen na de controle liet B. 22 runderen afvoeren. Zes daarvan waren te mager om geslacht te worden. De kalveren waren achtergebleven in de groei, zo vond de rechtbank bewezen. Bij de kalveren was geen pensvulling te zien ‘en de doornuitsteeksels van de ruggenwervels, de ribben en de zitbeenderen waren duidelijk zichtbaar. Dit vanwege onvoldoende goed, gezond en voor de diersoort en leeftijd geschikt voer’, aldus de rechtbank.

Ruwvoer

Het ruwvoer had onvoldoende kwaliteit en was muf en stonk. Ook zaten er schimmelplekken op het voer. De veehouder is in 2014 voor soortgelijke feiten veroordeeld. B. liet op de zitting 2 weken terug al weten geen runderen meer te houden. De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.