DSM neemt producent kaasingrediënten CSK over

DSM neemt stremsel- en zuurselproducent CSK over voor € 150 miljoen. DSM heeft dit voor beursopening bekend gemaakt.

CSK stond al enige tijd te koop en bekend was dat er onderhandelingen liepen. Naast DSM werd ook het Deense Chris Hansen genoemd als een van de mogelijke kopers. De bedoeling is om de overname voor het einde van het jaar afgerond te hebben.

De verkoop betekent een mooie vermogensaanvulling voor de aandeelhouders: FrieslandCampina, DOC Kaas, Cono en CZ Rouveen. Het grootste deel van de overnamesom, ruim € 120 miljoen, gaat naar FrieslandCampina. Dit zuivelbedrijf heeft namelijk ruim 82% van de aandelen in handen.

Kazen met traditionele receptuur

DSM is zelf al langer actief in de productie van zuursels en andere hulpstoffen voor de zuivelindustrie. Met de overname van CSK wordt de portfolio van DSM op dit gebied flink uitgebreid. Het bedrijf krijgt hiermee ook de beschikking over de speciale stremsels en zuursels die nodig zijn voor onder meer de Nederlandse kazen met traditionele receptuur en geografische oorsprongsbescherming, zoals Gouda- en Edam Holland en Noord-Hollandse BOB-kaas.

Stichting BOZ

Het eigendom van deze speciale zuursels en stremsels blijf echter berusten bij de stichting BOZ, die onder de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) valt en waarvan de bestuurders worden benoemd vanuit de Nederlandse (coöperatieve) zuivelindustrie.

FrieslandCampina is tevreden met de overname

Hans Meeuwis, president FrieslandCampina Dairy Essentials (de kaasbaas): “We zijn blij dat CSK zich onder de vleugels van het Nederlandse DSM verder kan ontwikkelen en zien een mooie toekomst voor het bedrijf, wat ook ten goede komt aan FrieslandCampina. Met de nieuwe eigenaar zijn goede langetermijnafspraken gemaakt over een duurzame voortzetting van onze relatie en de toekomstige beschikbaarheid van unieke ‘Nederlandse erfgoedzuursels’. Dit is een goede uitkomst voor alle betrokken partijen.”

Wat FrieslandCampina met de opbrengst gaat doen, vertelt het bedrijf niet, maar omdat het gaat om de verkoop van een deelbelang, kan de onderneming het geld naar eigen inzicht benutten. Waarschijnlijk wordt de opbrengst ingezet voor kapitaalversterking.