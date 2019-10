Op de 20 grootste bedrijven staan gemiddeld 834 koeien

De 20 grootste melkveebedrijven hebben gemiddeld 834 koeien. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Duidelijk is dat het aantal melkveebedrijven consequent is gedaald. In 2018 staat de teller op 15.465 bedrijven met hoofdactiviteit melkvee. Meer opvallend, maar goed verklaarbaar, is de ontwikkeling van de gemiddelde omvang. Piekte deze in 2016 nog net boven de 100 koeien per bedrijf; in 2017 is vanwege de fosfaatregelgeving een lichte daling gezien die in 2018 nog niet is hersteld. Doordat vooral de kleinere bedrijven afhaken en een deel van de blijvers nog is gegroeid, tikt het gemiddeld aantal koeien inmiddels weer de 100 stuks per bedrijf aan. In het aantal stuks jongvee is ook sinds 2017 een trendbreuk te zien, door dezelfde reden: veehouders zijn vanwege optimalisering van fosfaatrechten gekrompen in jongvee of hebben jongvee afgestoten.

Gemiddelde omvang neemt toe

Gelijktijdig met de groei van de bedrijven neemt ook de gemiddelde omvang in hectares per bedrijf toe. In 2018 heeft het gemiddelde melkveebedrijf 53,2 hectare in gebruik. Gras- en groenvoer (dus inclusief snijmais) is 51,8 hectare; de rest is akkerbouw. Bedrijven zijn dus gemiddeld intensiever geworden. Opvallend is dat het areaal snijmais, na een jarenlange daling in oppervlakte, sinds 2017 weer licht stijgt. In 2018 is dat 6,9 hectare tegenover 6,4 hectare in 2015. Een verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat meer bedrijven geen gebruik meer maken van derogatie.

Forse groeispurt

De 20 grootste bedrijven van Nederland tellen nu 834 koeien en hebben 374 hectare grond in gebruik. In tien jaar tijd zijn ze met bijna 330 koeien gegroeid; het areaal met ‘slechts’ 62 hectare. Net als bij de gemiddelde bedrijfsomvang zijn de 20 grootste ­bedrijven in 2017 iets gekrompen maar hebben, meer dan het gemiddelde bedrijf, vorig jaar een forse groeispurt gemaakt.

Een iets gematigder beeld is te zien op de 500 bedrijven met de meeste koeien. Deze zijn in tien jaar tijd gegroeid van 226 naar 337 koeien en van 132 naar 153 hectare. Ook in deze categorie heeft vorig jaar nog groei plaatsgevonden, maar veel minder extreem dan bij de 20 allergrootste bedrijven. Ook in areaal zijn deze bedrijven slechts met enkele hectares gegroeid de afgelopen jaren.

