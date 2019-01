Voorlopig hoogste januari-prijs bij RFC en A-ware

Dankzij de topmelktoeslag van € 1 per 100 kilo is bij FrieslandCampina (RFC) voorlopig de hoogste januari-melkprijs te behalen. Daarna volgt Royal A-ware, die maximaal € 36,70 per 100 kilo uitkeert. Alles bij Nederlandse standaardgehalten en exclusief btw.

RFC en A-ware houden een aardige afstand tot de 2 andere verwerkers in Nederland, die al een januari-prijs bekend hebben gemaakt: bij DOC Kaas is maximaal € 36,63 per 100 kilo te behalen, Arla houdt het op € 34 per 100 kilo.

De 4 bedrijven hebben hun prijzen met ingang van het nieuwe jaar verlaagd, maar beperkter dan in voorgaande jaren. FrieslandCampina lijkt vooralsnog het meest optimistisch, want die noteert de hoogste basis-melkprijs bij 1,1 miljoen kilo: € 36,06 per 100 kilo, Arla de laagste met € 32,54.

Melkaanvoer blijft achter, vraag is redelijk normaal

Tot het einde van 2018 hebben de meeste verwerkers hun melkprijzen zo stabiel mogelijk proberen te houden, zoals het Friese Hochwald dat over december € 35,25 per 100 kilo betaalde.

De perspectieven voor de zuivelmarkt waren in de laatste weken voor de jaarwisseling vrij slecht: de boterprijs was sterk gedaald en ook de kaasprijs zakte op het laatst vrij ver weg. Deze dieptepunten zijn echter alweer achter de rug. Door de droge zomer van 2018 is er nog steeds relatief weinig veevoer in veel Europese lidstaten en blijft de melkaanvoer achter, terwijl er een vrij normale vraag is. Dit zorgt voor een goed herstel van de prijzen.

De kaasmarkt trekt aan en ook op de botermarkt gaat het weer beter. Voorraden boter en room zijn er amper. Over de perspectieven voor de melkprijs zijn veel zuivelbedrijven echter voorzichtig. Komt er een vroeg en zacht voorjaar, dan is er heel snel weer meer dan voldoende melk en ontstaat opnieuw prijsdruk. Gaat het anders, dan is er meer te verdienen voor de melkveehouder.