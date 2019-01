PBB niet meer voldoende voor melkveebedrijf

De zuivelorganisaties in Nederland willen, in overleg met LTO en de NMV, af van het Periodieke Bedrijfslbezoek (PBB) als middel om de gezondheidsstatus van melkveebedrijven te borgen. Het PBB wordt steeds meer als onvoldoende beoordeeld.

Vanuit het buitenland komen er klachten over het PBB, met name via het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteitsaanelegenheden Zuivel). Een aantal landen vindt de borging door het PBB niet goed genoeg. In eigen land wordt eveneens het niet meer voldoende bevonden, met name door de NVWA. Er zijn ook alternatieven, zoals de Continue Diergezondhedsmonitoring (CDM) en het Koekompas.

Bij Cono niet meer mogelijk

Bij kaasmaker Cono is het sinds 1 januari 2019 al niet meer mogelijk om het PBB nog te gebruiken. Een kleine groep leden maakte eind 2018 de overstap naar een ander systeem. Nog niet alle zuivelbedrijjven volgen dit voorbeeld.