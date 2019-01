Minister Blok: geen fokverbod als gevolg van brexit

Minister Stef Blok vindt een fokverbod in verband met de brexit ‘vergezocht’.

Minister van Buitenlandse zaken Stef Blok, die de zieke landbouwminister Carola Schouten woensdag verving in de Tweede Kamer, reageert daarmee op een voorstel van de Partij voor de Dieren. Lammert van Raan van die partij opperde een fokverbod in te stellen voor alle bedrijven die nu dieren exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.

Inkrimping veestapel

Volgens minister Blok gaat een fokverbod veel breder dan een brexit. “Ik ben geen minister van landbouw, maar ik weet wel dat een fokverbod lastig is voor bijvoorbeeld productie van vlees en melk. Je kunt geen melk produceren als er geen kalveren geboren worden.” Van Raan grijpt de brexit ook aan om te pleiten voor een inkrimping van de veestapel.

Zorgen over voorbereiding op brexit

De Tweede Kamer heeft zorg over de mate waarin met name de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn voorbereid op een harde brexit. Zowel minister Blok als staatssecretaris Menno Snel probeerden de Kamer ervan te overtuigen dat alles wordt gedaan om problemen te voorkomen.

Geen inspectiepunt levende dieren

Blok zei dat er nog geen inspectiepunt is voor de invoer van levende dieren per schip. Volgens hem liggen het initiatief en de verantwoordelijkheid daarvoor bij het bedrijfsleven, ook al zal de overheid daarbij wel faciliterend willen optreden. De Tweede Kamer debatteert donderdag ook over de brexit met het kabinet.