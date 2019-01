DeltaMilk betaalt hoogste voorschot 2018

Coöperatie DeltaMilk betaalt met € 36,12 per 100 kilo de hoogste (voorschot)melkprijs over 2018.

Dit blijkt uit een vergelijking van de melkprijzen van 10 in Nederland actieve zuivelondernemingen.

De vergelijking geldt bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL. Genoemde prijs is exclusief toeslagen en eventuele nabetaling.

Lees verder onder de tabel.

FrieslandCampina op plek 2

DeltaMilk wist de melkprijs ook het beste op peil te houden en betaalde slechts € 1,74 per 100 kilo minder dan in 2017. In dat jaar betaalde Cono de hoogste voorschotprijs, met € 37,94 per 100 kilo. In 2018 betaalde Cono € 2,37 per 100 kilo minder en komt daarmee op de derde plaats. Na DeltaMilk betaalde FrieslandCampina (RFC) de hoogste voorschotprijs over 2018 met € 35,88 per 100 kilo melk.

Arla betaalt laagste melkprijs

De laagste voorschotmelkprijs werd uitbetaald door Arla, dat gemiddeld € 32,98 per 100 kilo betaalde. Dat is € 3,30 minder dan in 2017. DOC Kaas betaalde bij 1,1 miljoen kilo melk een voorschot van € 33,36, wat € 2,65 minder is dan in 2017. Milcobel betaalt gemiddeld iets meer dan DOC Kaas, maar heeft nog geen definitieve voorschotprijs over 2018. Particuliere verwerker Vreugdenhil keerde € 34,22 uit en boekte daarmee het grootste verschil met 2017, namelijk € 3,53 per 100 kilo minder. Kaasmaker Royal A-ware betaalde gemiddeld € 35,10 per 100 kilo.

Toeslagen

Gemiddeld de hoogste toeslagen bovenop de melkprijs (€ 2,75) waren te verdienen bij Kaasmaker Cono. De absoluut gezien hoogste toeslagen waren te verdienen bij A-ware. In de tweede helft van 2018 was daar € 3,75 per 100 kilo bij te plussen. Onbekend is hoeveel procent van de leveranciers dit bedrag konden bijverdienen. De laagste toeslag wordt uitbetaald door Milcobel, dat vorig jaar naast een flinke kwantumtoeslag alleen € 500 weidepremie per ledenbedrijf kende.