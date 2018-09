Yili opent innovatiecentrum in Wageningen

Yili, het grootste zuivelbedrijf van China (en Azië), opent op 12 september het nieuwe innovatiecentrum in Wageningen.

Het centrum is gehuisvest in het nieuw Plus Ultra gebouw van Wageningen UR. Bij de openingsceremonie zullen zowel de CEO van Yili als Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen UR, aanwezig zijn.

Ambitieuze Chinese onderneming

Vanuit het nieuwe centrum zullen alle Europese activiteiten van Yili op het gebied van onderzoek en innovatie worden gecoördineerd. Yili toont zich een ambitieuze Chinese onderneming, met eerst de opening van een innovatiecentrum in Nieuw-Zeeland (2014) en in hetzelfde jaar in Nederland. In Nederland moest het echter nog wachten op de bouw van compleet nieuwe faciliteiten. In Nieuw-Zeeland heeft Yili overigens ook een eigen zuivelfabriek.

Kwaliteitsinspecie van melkpoeder in een Yili-fabriek in China. - Foto: EPA

Onderzoek naar goede en betaalbare voeding

In thuisland China, in Liangshan, heeft Yili de nieuwe voedingsstrategie 2020 al gepresenteerd. Die strategie zal een belangrijk deel van het innovatie- en onderzoekswerk over de grens bepalen. Yili wil meer onderzoek doen naar de ontwikkeling van goede en betaalbare voeding voor armere en oudere mensen in arme en achtergebleven gebieden. Het bedrijf toont zich de laatste jaren al langer sociaal betrokken door onder meer de schenking van pakketten drinkmelk aan studenten en scholieren. Ook toont het zich betrokken bij verbetering van de gezondheidszorg op het platteland, in dorpen en kleinere steden.

Zwakkere groepen

Onder meer met behulp van Europese wetenschappers en hun kennis wil het bedrijf graag nog betere voeding ontwikkelen voor met name de zwakkere groepen.

Yili boekte vorig jaar een omzet van bijna € 5,6 miljard. Het is daarmee het op 8 na grootste zuivelbedrijf ter wereld.