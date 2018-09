Tweemaal 2,5% meer voor zuivelwerknemers

In de zuivelsector is een beginselakkoord bereikt over een nieuwe, tweejarige cao. Daarbij wordt uitgegaan van tweemaal een structurele loonstijging van 2,5%, de eerste per 1 april 2018 en de tweede per 1 april 2019.

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden (FNV, CNV, De Unie) zijn dit dinsdag 18 september overeengekomen. Naast genoemde loonstijging ontvangen werknemers met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks 1% van hun jaarsalaris om hun inzetbaarheid te vergroten. Ze kunnen dit besteden aan bijvoorbeeld een opleiding, training, verlof, gezondheid- of vitaliteitsprogramma. Verder is de huidige Vitaliteitsregeling verbeterd. Nieuw korter-werkenarrangement Werknemers die op 1 januari 2017 jonger dan 50 jaar waren, kunnen met ingang van 1 januari 2019 aanspraak maken op een korter-werkenarrangement. Dat betekent dat zij 5 jaar voorafgaand aan hun AOW-gerechtigde leeftijd minder kunnen werken met behoud van een groot deel van hun salaris en met behoud van pensioenrechten op basis van het oorspronkelijke dienstverband. De huidige 58+- en 61+-regeling blijven voor werknemers die voor 1 januari 2017 50 jaar of ouder waren intact. Na maanden ligt een principe-akkoord voor Er is maanden over de nieuwe cao onderhandeld. Bij enkele bedrijven werd zelfs met stakingen gedreigd. De zuivelindustrie bood structureel 2% extra, de bonden wilden zo’n 3%. Dit vooral in verband met de hogere inflatie. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol. Het principe-akkoord zal worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. De cao is van toepassing op circa 10.000 werknemers in de zuivelindustrie.