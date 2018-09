CDA en VVD leggen zich niet neer bij fosfaatbesluit

CDA en VVD leggen zich niet neer bij het besluit van minister Carola Schouten van landbouw om het (ver)leasen van een kleine hoeveelheid fosfaatrechten zonder afroming niet toe te staan.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de Kamerleden. “Zoals de minister weet, werken de melkveehouders met levend vee. Dat betekent dat zij aan het einde van het jaar niet aan de fosfaatproductieknop kunnen draaien en deze ‘uit’ kunnen zetten”, aldus Helma Lodders (VVD).

Afromingsvrij leasen kan slachten van vee voorkomen

Afromingsvrij leasen van fosfaatrechten kan dan voorkomen dat veehouders noodgedwongen vee moeten laten slachten om onder hun fosfaatplafond te komen. “Deze motie vraagt niet om meer fosfaatrechten en om die reden zien deze leden niet in waarom de Europese Commissie dit niet zou willen steunen”, aldus Lodders. Ook CDA-er Jaco Geurts vindt de reden van Schouten om de aangenomen motie niet uit te voeren onvoldoende. Hij vraagt de minister hem alsnog ‘met gezwinde spoed’ uit te voeren.

Foto: ANP

Nog altijd onduidelijkheid over fosfaatrechten

De bezorgdheid over de verantwoording van de fosfaatproductie door melkveehouders neemt toe bij Kamerleden, nu er nog altijd veehouders zijn die geen duidelijkheid hebben over het aantal fosfaatrechten dat ze hebben. CDA vraagt of het rechtvaardig is om een boete op te leggen aan melkveebedrijven die nog in nog steeds niet weten waar zij dit jaar aan toe zijn.

Ook vraagt Geurts of de minister haar discretionaire bevoegdheid kan gebruiken om melkveebedrijven die disproportioneel getroffen worden tegemoet kan komen of dat de fosfaatbank al in 2018 gebruikt kan worden om extra ruimte te bieden voor melkveehouders.

Fosfaatproductie 8 miljoen kilo onder plafond

D66 vraagt de minister om een ultieme poging te doen om met de sector en de banken om tafel te gaan om een oplossing te vinden voor gezonde bedrijven die failliet dreigen te gaan. SGP zegt het onbestaanbaar te vinden dat er geen 0,5 tot 1 miljoen kilo fosfaatruimte gevonden kan worden voor knelgevallen, nu de fosfaatproductie 8 miljoen kilo onder het nationale fosfaatplafond zit.