Vion hervat productie in slachterij Leeuwarden

Vion hervat haar activiteiten in de runderslachterij in Leeuwarden op 10 september 2018.

Het vleesconcern zag zich genoodzaakt de slachterij eind mei dit jaar stil te leggen vanwege een te hoog percentage afgekeurde koeien.

Volgens Vion keurden sommige keuringsartsen tot 10% van de dieren af, terwijl het landelijk gemiddelde in Nederland varieert van 1,5% tot 1,8%. Oorzaak zou onder meer zijn dat er in Leeuwarden wordt gekeurd door een nieuwe lichting, heel streng opgeleide keuringsartsen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wees deze aantijging als onzin van de hand.

Ook nu laat een woordvoerder van de inspectiedienst weten dat het verschil in afkeuringspercentage vooral een gevolg was van de kwaliteit van de aangeboden dieren. Wel is de NVWA al langere tijd, al voor de opstart van Vion Leeuwarden, bezig haar werkinstructies te uniformeren en waar mogelijk te verbeteren.

Vion investeerde bijna € 20 miljoen in de nieuwe slachterij

Feit is dat Vion bijna € 20 miljoen in de nieuwe slachterij investeerde, een locatie die zou voldoen aan de laatste dierenwelzijns- en milieucriteria. De bouw nam 10 maanden in beslag en de slachterij, met een capaciteit van 2.500 runderen per week, ging eind februari dit jaar in bedrijf. Voor het stilleggen van de slachtlijn zo’n 3 maanden terug werden er wekelijks zo’n 1.000 koeien geslacht.

Vion geeft aan de slachterij in Leeuwarden op een aantal technische details te hebben verbeterd. Zo is apparatuur beter afgesteld en is de inrichting van de stal aangepast om levende keuring van de koeien te faciliteren. - Foto: Vion

Dichte schotten in stal weer verwijderd

Vion geeft aan de slachterij op een aantal technische details te hebben verbeterd. Zo is apparatuur beter afgesteld en is de inrichting van de stal aangepast om levende keuring van de koeien te faciliteren. Dichte schotten in de stal zijn vervangen door hekwerk, zodat keuringsdierenartsen van de NVWA de dieren beter kunnen zien. Opvallend is dat de dichte schotten juist waren aangebracht uit het oogpunt van dierenwelzijn. Dat dit spaak zou lopen met de werkwijze van keuringsdierenartsen, was niet voorzien.

Vion en NVWA evalueerden keuringsproces

Vion geeft aan de afgelopen maanden gebruikt te hebben om samen met de NVWA het keuringsproces te evalueren. Op basis van de bevindingen die dit heeft opgeleverd, zijn verbeteringen in de lijn doorgevoerd waardoor het keuringsproces en de registratie van keuringsgegevens beter kan verlopen.

De werkzaamheden in de fabriek hebben een aantal weken in beslag genomen. Wat het stilleggen van de slachtlijn Vion heeft gekost, kan de woordvoerster niet zeggen. Op de vraag of Vion er vertrouwen in heeft dat het percentage afgekeurde koeien niet opnieuw teveel gaat oplopen, zegt Vion: “Anders zouden we de slachterij niet opnieuw opstarten.”