Netwerk Grondig: extra tijd fosfaatverantwoording

Netwerk Grondig wil extra tijd voor het verantwoorden van de fosfaatproductie in 2018.

Melkveehouders moeten volgens de wetgeving uiterlijk 31 december verantwoorden dat ze niet meer koeien hebben gehouden dan dat ze fosfaatrechten hebben, maar volgens Netwerk Grondig is dit niet mogelijk.

Knelgevallenregeling

“Van de 6.000 ingediende bezwaren tegen de fosfaatrechtenbeschikking heeft zeker de helft van de melkveehouders geen reactie gehad”, zegt de belangenorganisatie voor grondgebonden melkveehouderij. Ook is voor veel melkveehouders onduidelijk of ze in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling.

Coulanceperiode

Netwerk Grondig vraagt landbouwminister Schouten om een coulanceperiode waarin melkveehouders na 31 december 2018 hun fosfaatproductie in 2018 kunnen verantwoorden. Volgens de organisatie zijn er niet-toerekenbare omstandigheden. Voor de boeren is sprake van een overmachtssituatie omdat ze geen invloed hebben op de snelheid waarmee RVO.nl hun bezwaren of aanvragen voor de knelgevallenregeling behandelt.

”Het even bijsturen door rechten aan te kopen of koeien af te voeren is voor veel melkveehouders geen reële keuze, als later blijkt dat het niet nodig was omdat een bezwaar gegrond wordt verklaard, of dat er in 2019 fosfaatrechten worden toegekend uit de fosfaatbank.”

Structurele marge van 5% in fosfaatjaarplafond

Netwerk Grondig vraagt het ministerie structureel een marge van 5% toe te staan bij de verantwoording van het fosfaatjaarplafond. “Met levende have is het vrijwel onmogelijk en onwerkbaar om exact het aantal runderen, in bijzonder de productieve melkkoeien, in overeenstemming te hebben met het op de kilo af aantal fosfaatrechten”, aldus Netwerk Grondig.