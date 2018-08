Dit is gewijzigd aan de regeling Vitaal Kalf

Nieuwe eisen voor deelnemers aan de regeling Vitaal Kalf praktischer én strikter.

Deelnemers aan de regeling Vitaal Kalf kunnen koppelberekeningen voor het antibioticagebruik voortaan ook gebruiken voor een vergelijking met de resultaten van anderen. Dit is een van de wijzigingen van de regeling die per 1 augustus van kracht zijn geworden.

Andere wijzigingen zijn gericht op verbetering van de hygiëne en op een betere inrichting van de voerplaatsen. Hier en daar zijn eisen ook verscherpt.

Protocol Gezonde Kalveren

Zo geldt bij aanvoer van een kalf van buiten het bedrijf voortaan niet alleen dat het dier in het Kalf Volgsysteem moet worden aangemeld. Ook moet gecontroleerd worden dat het kalf voldoet aan het Protocol Gezonde Kalveren. Gebeurt dat niet, dan kan ook daarvoor een boete van € 100 per kalf worden opgelegd.

Vreetbreedte

Met betrekking tot de voederplaatsen zijn de regels zo aangepast dat voortaan 1 op de 3 kalveren tegelijk moeten kunnen vreten. Bij een hok van 12 dieren betekent het dat de vreetbreedte voor 4 kalveren in totaal 1,60 meter moet zijn.

Verder is qua regelgeving een splitsing gemaakt tussen kalveren die met melk gevoerd worden en kalveren die alleen (ruw)voer krijgen, zonder melkvoedering.

Reinigings- en ontsmettingsplaatsen

Voor de reinigings- en ontsmettingsplaatsen (verplicht voor iedere veehouder met meer dan 10 evenhoevigen) is de vereist breedte gewijzigd van 4 meter naar minimaal 3,85 meter. Daarmee voldoen de verkrijgbare gangbare mobiele R&O-plaatsen ook.

Wanneer starters worden ontvangen, is voor de reiniging een dikke waterslang met een wateropbrengst van minstens 33 liter per 30 seconde nodig. Reden is dat de mest van starters lastiger te verwijderen is.

Ongediertebestrijding

Voor de ongediertebestrijding geldt voortaan dat een veehouder met een KBA-licentie zelf ongedierte mag bestrijden. Hij moet wel een ongediertebestrijdingsplan en een plattegrond maken met de locaties van lokdozen of bestrijdingsmiddelen.