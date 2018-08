Agrifirm: mais rijpt veel sneller dan verwacht af

Veehouders moeten de afrijping van hun mais goed in de gaten houden. Uit metingen in de Maismonitor van Agrifirm blijkt namelijk dat de afrijping veel sneller gaat dan verwacht.

De drogestofbepalingen, in samenwerking met Wageningen University & Research Open Teelten Vredepeel, toont dat zelfs de late rassen al ruim 24% droge stof bevatten. Ook het drogestofgehalte van de restplant is in verhouding hoog. Op basis daarvan verwacht Agrifirm dat begin september het grootste gedeelte van de snijmais al gehakseld zal zijn.

Tekst gaat verder onder tweet

Daar waar onder normale omstandigheden de snijmais zo rond half augustus begint af te rijpen, kwam dit proces dit jaar als gevolg van de warmte en de droogte eerder op gang. Zelden was de snijmais zo vroeg in afrijping als dit jaar, meldt Agrifirm. Aangezien de onderzochte mais regelmatig beregend is, zijn de cijfers onder de huidige weersomstandigheden gebaseerd op een normaal afrijpingsproces.

Tekst gaat verder onder foto

Om te voorkomen dat bij de verdroogde snijmais de celwandverteerbaarheid snel achteruit loopt, is het advies om deze snijmais nu te gaan hakselen. - Foto: Hans Prinsen

Hoog suikergehalte op verdroogde percelen mais

Op de percelen waar de snijmais in meer of mindere mate te lijden had van de droogte, is er nauwelijks sprake van een normaal afrijpingsproces en wordt de plant versneld noodrijp. Dat betekent niet alleen dat de (half)gevulde kolf sneller afrijpt, maar ook het ds-gehalte van de restplant is aanzienlijk hoger. Op de verdroogde percelen waar geen of nauwelijks een kolf in zit, blijkt op basis van eerste analyses het suikerhalte van de plant hoog te zijn.

Verdroogde snijmais nu hakselen

Om te voorkomen dat bij de verdroogde snijmais de celwandverteerbaarheid snel achteruit loopt, is het advies om deze snijmais nu te gaan hakselen om te voorkomen dat de smakelijkheid en zo ook de opname van het product tegenvalt.