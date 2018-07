Reinigen van kalverhokken kan stukken beter

Kalverhokken worden vaak niet goed schoon gemaakt.

Dat blijkt uit eigen praktijkonderzoek van dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Someren. Opdrachtgever is VDK Products, leverancier van kalverhuisvesting. Alleen de juiste reinigingsmethode in combinatie met desinfectie levert een voldoende goed resultaat op. In de praktijk kan dat stukken beter, aldus een dierenarts van Veterinair Centrum Someren. Op het oog schoon is niet schoon.

Gangbare methode van reinigen onvoldoende

Het onderzoek is uitgevoerd bij verschillende typen huisvesting met behulp van zogenoemde Rodac-plaatjes om bacteriekolonies te bepalen. Hieruit bleek dat de gangbare methode van reinigen (uitmesten en schoonspuiten met een hogedrukreiniger) absoluut onvoldoende is.

Losse polyester kalverhokken blijken het beste te reinigen. Hokken van gecoat polyester zijn significant beter te reinigen dan hokken van kunststof, hout of betonplex. Inschuimen van een hok levert het beste resultaat qua arbeidsbesparing. Dat scheelt gemiddeld drie minuten reinigingstijd. Het voorkomt bovendien dat spuitnevel kan verspreiden naar andere kalveren in de omgeving.