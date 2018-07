Rabobank verwacht prijsdaling fosfaatrechten

Rabobank verwacht dat fosfaatrechten goedkoper worden omdat er nog bedrijven zullen stoppen.

Directeur Food en Agri Ruud Huirne verwacht dat vooral in Noord-Brabant nog veel bedrijven zullen stoppen, omdat ze versneld aan strengere milieu-eisen moeten voldoen in die provincie. “Hierdoor zullen meer fosfaatrechten op de markt komen, waardoor de rechten naar verwachting in waarde dalen”, aldus Huirne.

Wanneer de bedrijven stoppen, is moeilijk te voorspellen. Dat is volgens de bankier een heel emotionele afweging, waarbij ook financieel en fiscaal naar een verstandig moment wordt gekeken.

Reactie op kritiek op banken

Huirne zegt dit in reactie op kritiek vanuit de melkveehouderij dat banken ondernemers die in de knel zitten onvoldoende ondersteunen. Rabobank herkent zich niet in die kritiek.

Huirne zegt dat de bank zeker bereid is om innovatieve boeren te ondersteunen en dat nu ook al volop doet. Echter, dit betekent niet dat deze boeren geld kunnen lenen zonder rente en aflossing of dat de bank fosfaatrechten gaat aanschaffen voor het bedrijf.

Rabobank kijkt per geval naar beste oplossing

Huirne: “We bekijken per geval wat de beste oplossing is om deze ondernemers te ondersteunen. In sommige gevallen is verhogen van de financieringslast door extra fosfaatrechten te financieren, nu ze zo duur zijn, niet de beste oplossing. Dan is het beter om naar alternatieve oplossingen te zoeken door bijvoorbeeld samenwerking met bedrijven die geen opvolger hebben of met een overbruggingskrediet of uitstel van aflossing te bieden om door deze moeilijke periode heen te komen.”

De waarde van fosfaatrechten is de afgelopen weken fors gestegen naar € 232 per netto kilo fosfaat. Voor een koe met een melkproductie van 8.500 kilo betekent dit een investering van ruim € 9.700.

Transitie naar duurzame landbouw doorzetten

In de discussie over de toekomst van de landbouw zei Huirne dat vooral voorlopers gestimuleerd moeten worden om zo de transitie naar een meer duurzame landbouw door te zetten.

Rabobank doet dit onder andere door koplopers te ondersteunen door financiering te verstrekken tegen lagere rente, via groenfinanciering of door ondernemers te helpen via ondernemerstrainingen.