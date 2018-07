‘Laat grasland met rust, het herstelt vanzelf’

Melkveehouders doen er goed aan grasland met rust te laten. Het herstelt vanzelf. Dat zegt Bert Philipsen, expert Diervoeding van Wageningen Livestock Research op de eigen website.

Volgens Philipsen beperken planten bij droogte hun verdamping. Bomen laten bladeren vallen en gras krult op en vergeelt. “Het is dan niet dood, maar in rust. Als de groeipunt blijft leven, gaat het gras gewoon weer groeien zodra er vocht bij komt.” Om te voorkomen dat het door de droge omstandigheden breekt, is het beter om de zode met rust te laten. “Het kan al breken door erop te lopen. Dan is het gedaan met het herstel.”

Grondsoort belangrijk bij herstel

Van de gebruikte rassen is Engels raai een soort met een groot herstelvermogen. Een plant per 10 vierkante centimeter is volgens hem voldoende om weer een gesloten grasmat te krijgen. Dat komt omdat Engels raai relatief diep wortelt en het langer blijft leven. Andere grassen hebben het misschien moeilijker.

Ook de grondsoort is belangrijk voor het herstelvermogen van gras. “Klei bevat veel vocht en grondwater is relatief ondiep. Veengrond bevat ook veel water, maar kan sterker uitdrogen dan klei.” Zandgrond heeft volgens hem de meeste risico’s. Niet alleen ligt het grondwater relatief diep, er kan ook een soort verbrandingsschade optreden. “Dan is het net of de spruit wegbrandt door het zonlicht dat in het zand reflecteert.”

Mest uitrijden kan knelpunt worden

De droogte heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, onder andere voor het kunnen uitrijden van drijfmest. “Het gras heeft het nu niet nodig, maar voor 1 september moet de mest wel op het land zijn gebracht.” Hij verwacht dat dat wel een knelpunt kan worden.