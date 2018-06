Schouten naar Brussel voor knelgevallen

Minister Carola Schouten van landbouw gaat opnieuw in Brussel overleggen of er nog mogelijkheden zijn om extra ruimte te creëren in het fosfaatrechtenstelsel voor knelgevallen.

Die toezegging deed ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over het fosfaatrechtenstelsel. De minister voegde er gelijk een grote disclaimer aan toe: ze wil geen valse hoop wekken.

Op zoek naar oplossingen

In de Tweede Kamer is breed draagvlak voor het oplossen van de knelgevallen die nu buiten de knelgevallenregeling vallen. Een concrete oplossing voor de bedrijven die fors geïnvesteerd hebben in innovatieve stallen, maar op 2 juli 2015 nog geen volledige veebezetting hadden, is er nog niet.

Een ruime meerderheid van onder andere SGP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en PVV dringt er bij de minister op aan om met de Europese Commissie in gesprek te gaan over het flexibel omgaan met het melkveefosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat door te kijken naar de ruimte die er is binnen het totale fosfaatplafond voor de veehouderij. Kamerleden vinden dat ruimte voor andere sectoren, bijvoorbeeld de ruimte die vrij komt door de sanering van de varkenshouderij, beschikbaar zou moeten komen voor de knelgevallen in de melkveehouderij.

SGP en VVD willen ook kijken of er via het voerspoor nog extra ruimte beschikbaar kan komen voor de knelgevallen. Minister Schouten zegt dat de ruimte die beschikbaar komt in het voerspoor al meegenomen is in de CBS-cijfers over de fosfaatproductie.

“Ik zou willen dat ik ze allemaal kon helpen”

- Minister Schouten

Tijdens het debat legde een zeer betrokken minister Schouten uit dat ze alle mogelijkheden om de knelgevallen te helpen heeft onderzocht, maar dat ze tot nu toe constateert dat er geen oplossing is. “Ik zou willen dat ik ze allemaal kon helpen. En dat zeg ik uit de grond van mijn hart”, aldus de minister in een volle vergaderzaal in Den Haag.

Andere opties als het aanpassen van forfaitaire normen voor koeien is volgens Schouten ook geen oplossing, ook sluit ze een extra generieke korting uit.

Biologische sector

Het verzoek om uitzondering op het fosfaatrechtenstelsel voor de biologische sector wijst Schouten af. Ze legt uit dat het fosfaatplafond niet alleen van belang is voor derogatie, maar dat het ook bijdraagt aan het behalen van milieudoelen. Ze ziet geen reden om het eerdere besluit dat het fosfaatrechtenstelsel ook geldt voor de biologische sector te herzien.

De Tweede Kamer debatteert volgende week verder over het fosfaatrechtenstelsel. Dan worden moties ingediend.