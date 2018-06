Nederlandse zuivel weer topbetaler in Europa

FrieslandCampina is na een minder goed 2016 weer terug in de top van de Europese melkprijsvergelijking. Op korte afstand gevolgd door nieuwkomer Royal A-ware.

Dit blijkt uit de jaarlijkse melkprijsvergelijking van LTO Nederland. De beste betaler is net als vorig jaar het Noord-Italiaanse Granarolo. Bij de vorige vergelijking moest FrieslandCampina het Finse Valio en het Franse Danone ook nog voor laten gaan. Deze keer gaan FrieslandCampina en A-ware deze bedrijven voorbij.

Granarolo betaalde € 39,69

Granarolo betaalde vorig jaar € 39,69 per 100 kilo melk, FrieslandCampina € 38,51 en A-ware € 36,78, zo meldt LTO Nederland. De genoemde prijzen gelden overigens wel bij een jaarleverantie van 500.000 kilo per jaar, die voor de Nederlandse situatie niet meer helemaal maatgevend is. Het Nederlandse gemiddelde ligt inmiddels boven de 800.000 kilo per jaar.

Dairy Crest op laatste plaats

De laagste melkprijs in de vergelijking werd vorig jaar (voor wat betreft Europa) gescoord bij het Britse Dairy Crest. Daar ontvingen leveranciers gemiddeld € 32,29 per 100 kilo melk.

Het jaar 2017 was een jaar van sterk prijsherstel. Het sterkst ging de melkprijs omhoog bij het Ierse Glanbia (+49,1% naar € 34,27 per 100 kilo. Tweede sterkste stijger was DMK (+43% naar € 35,46). Daarmee betaalde dit bedrijf voor het eerst sinds langere tijd ook weer bovengemiddeld uit. De gemiddelde melkprijs bedroeg vorig jaar € 35,24 per 100 kilo.

Reactie LTO Melkveehouderij

Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij is blij met de flink gestegen melkprijs, maar vindt de stijging ook noodzakelijk.“Gezien de vele extra kosten die Nederlandse melkveehouders moeten maken – vorig jaar voor het voldoen aan de fosfaatwetgeving en de derogatie en de komende tijd voor extra milieudoelen – moeten we ook een hogere melkprijs ontvangen dan in andere landen. Gelukkig waren de voerkosten vorig jaar ook relatief laag.”