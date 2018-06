Koolen steggelt met kopers over definitieve levering onroerend goed

Kees Koolen en de kopers van zijn boerderij in het Gelderse Wichmond steggelen over de definitieve levering van het onroerend goed.

Tot nu toe heeft Koolen de leveringsovereenkomst voor zijn boerderij in Wichmond niet getekend. Volgens zijn woordvoerder, Marcel Schiphorst, is dat vanwege een onduidelijkheid in het taxatierapport van het bedrijf. Niet vanwege het taxatiebedrag, zoals de buurt het naar buiten gecommuniceerd zou hebben, aldus Schiphorst.

Plannen Koolen

Omwonenden en Koolen sloten in december vorig jaar een overeenkomst over de verkoop van het bedrijf. Koolen wilde in Wichmond een kleine 400 koeien gaan houden. Een deel van de vergunningen hiervoor waren al binnen. Omwonenden, maar ook de gemeente Bronckhorst, waar Wichmond onder valt, verzetten zich tegen te komst van het bedrijf. Vanwege die weerstand besloot Koolen het bedrijf te verkopen. De grond zou nu ingezet worden voor kavelruil.

Leveringscontract

Volgens Jacques Wintermans, woordvoerder namens de buurt, heeft Koolen voorafgaand aan de leveringsdatum, vorige week maandag, laten weten niet te komen naar het notariskantoor. Daaropvolgend heeft de buurt een brief gestuurd waarin Koolen gemaand werd te leveren. Vervolgens heeft Koolen laten weten dat niet te doen. Koolen tekent niet vanwege een onduidelijkheid in het taxatierapport waarover hij verduidelijking heeft gevraagd.

Volgens Schiphorst had de buurt meerdere malen een datum vastgesteld om het leveringscontract te tekenen, zonder overeenstemming te bereiken met Koolen. Er was in de overeenkomst nog een ontbindende factor die op 23 mei is vervallen door een besluit van Gedeputeerde Staten. Pas daarna zou de levering getekend kunnen worden.

Schiphorst zegt dat het in geen geval de bedoeling is om de overeenkomst niet na te komen, maar dat de familie Koolen graag alles duidelijk heeft voordat de levering wordt getekend. Op dit moment spreken advocaten met elkaar om te zien of er een oplossing kan komen zonder geschillencommissie.