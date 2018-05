Knelgevallen vrezen voor einde bedrijf

Melkveehouders die niet in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling vrezen voor het einde van hun bedrijf.

Bedrijven die hebben geïnvesteerd, maar veel minder fosfaatrechten krijgen dan de capaciteit van hun nieuwe stal, hoeven niet te rekenen op extra rechten. Volgens landbouwminister Carola Schouten is er geen ruimte om deze boeren tegemoet te komen.

‘Ramp voor bedrijven’

De actiegroep van innovatieve melkveehouders ‘Innovatief uit de Knel’ reageert vol ongeloof en is verontwaardigd. Woordvoerder Henk Antonissen spreekt van een grote chaos en een ramp voor bedrijven. “De groep boeren binnen ons initiatief staat nu met lege handen na jaren van constructief overleg en dat komt heel hard binnen.” Antonissen verwacht dat honderden boeren financieel omvallen. “Ze zien het bedrijf tussen hun vingers doorglippen.”

Wat bij de actiegroep vooral steekt is dat er allerlei voorstellen zijn besproken en dat er van alles is beloofd en dat er nu niets mogelijk blijkt. “Het zou de minister sieren dat er toch nog nieuw overleg gaat komen”, stelt Antonissen. “Er komt nu eerst overleg met politieke partijen en andere belangenbehartigers.” Hij sluit acties niet uit als overleg niets oplevert.

Minister Carola Schouten van landbouw heeft besloten de knelgevallenregeling niet uit te breiden. Knelgevallen vrezen nu het einde van hun bedrijven. Foto: Roel Dijkstra

Oproep aan banken

Minister Schouten spreekt in haar brief aan de Tweede Kamer nadrukkelijk banken aan om melkveebedrijven die in de knel komen, te ondersteunen. Ruud Huirne, directeur Food & Agri van de Rabobank, heeft daar kennis van genomen. “Bedrijven die in de kern gezond zijn, gaan we zeker helpen als dat maar enigszins mogelijk is. In de eerste plaats door te kijken waar de schoen wringt, want er zijn heel veel redenen waardoor bedrijven in de knel komen. Extra financieren is niet altijd verantwoord; we gaan samen met de ondernemer kijken wat in zijn geval wel kan.”

Maatwerk per situatie

Volgens Huirne staat voorop dat de ondernemer zelf moet beslissen. Oplossingen voor financiële problemen door te weinig fosfaatrechten zijn dan bijvoorbeeld uitstel van aflossingen, uitstel van investeringen of lease van fosfaatrechten in plaats van kopen. “Maar er is geen algemeen beleid aan te geven, het is maatwerk per situatie.”

‘Niet alle reserves eruit drukken alleen om de stal vol te krijgen’

Ruud Huirne, Rabobank

Rabo-topman Ruud Huirne. Foto: Joris Telders

De Rabo-topman stelt vast dat de beleidskeuzes nu zijn gemaakt. “We gaan nu aan de slag, zoals we overigens al deden. Voor een oplossing kijken we naar wat reëel is, dat betekent ook dat een bedrijf rekening moet houden met andere zaken die spelen, zoals schommelende prijzen, grondgebondenheid en klimaat. Dus niet alle reserves eruit drukken alleen om de stal vol te krijgen.”