Infectie vaak oorzaak verwerpen

Bij 78% van de verworpen kalveren is de oorzaak voor het verwerpen infectieus.

Dit meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op basis sectie over de afgelopen 5 jaar. In totaal werden 2.322 kalveren voor onderzoek aangeboden, bij 1.311 kalveren werd er een oorzaak gevonden. De belangrijkste infectieuze oorzaken van abortus zijn Neospora canunim (19%) en Trueperella pyogenes (20%). T. pyogenes komt voor in ontstekingsprocessen bij individuele koeien, terwijl neospora juist voor een groot aantal abortussen in korte tijd kan zorgen maar ook voor jarenlang een verhoogd abortuspercentage tot gevolg kan hebben.

Vrijwillige BVD-aanpak

Salmonella is met 15% van de infectieuze oorzaken de derde grote veroorzaker van abortussen. Bij ongeveer 7% was sprake van BVD. Dit percentage loopt de laatste jaren snel terug doordat een toenemend aantal melkveebedrijven mee doet aan vrijwillige BVD-aanpak. Als gevolg van vrijwillige programma’s tegen IBR wordt dit virus vrijwel niet meer aangetroffen als oorzaak van een abortus.

Verstikking

6% van de verworpen kalveren stierf door verstikking (asfyxie). Verstikking is bij normaal levensvatbare kalveren het gevolg van een te langzame geboorte waarbij door het loslaten van de nageboorte de zuurstofvoorziening naar het kalf wegvalt.

Ontstekingen in organen

Bij 9% van de onderzochte verworpen kalveren werden ontstekingsverschijnselen in de organen waargenomen, waarvan de oorzaak niet aangetoond kon worden. Bij 4% van de gevallen zijn aangeboren afwijkingen vastgesteld.