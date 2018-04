Nederlands vervangingspercentage 29%

Het vervangingspercentage op melkveebedrijven lag in 2016 gemiddeld op 29%.

Daarmee scoort de Nederlandse sector gemiddeld ten opzichte van andere belangrijke zuivellanden. Dit blijkt uit cijfers van het IFCN Dairy Research Network. Het IFCN verwacht dat het vervangingspercentage in 2017 wat lager uitvalt vanwege het fosfaatreductieplan.

Vergelijkbaar met Duitsland en Frankrijk

In Duitsland en Frankrijk zijn de vervangingspercentages met 29 en 31% vergelijkbaar. Binnen Europa scoort Denemarken met 40% hoog, terwijl in Ierland de koeien veel langer mee gaan. Een Iers bedrijf vervangt gemiddeld 20% per jaar.

In VS 40% elk jaar vervangen

In Australië en Nieuw-Zeeland ligt de vervanging tussen de 25 en 30%, vergelijkbaar met Nederland dus. In de Verenigde Staten (VS) wordt jaarlijks 40% van de veestapel vervangen. Van alle zuivellanden heeft een melkveebedrijf in Argentinië met 44% het hoogste vervangingspercentage.