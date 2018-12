Iets meer activiteit in markt melkinstallaties

In 2018 zijn tot en met half december 632 opleveringen, renovaties of uitbreidingen van melkinstallaties geweest.

Dat blijkt uit cijfers van stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties. (KOM).

Het aantal is ruim 100 meer dan vorig jaar, en dat betekent dat er iets meer activiteit in de markt van melkinstallaties was. In 2017 was dat aantal op zijn absolute dieptepunt. In jaren voorafgaand aan de afschaffing van de melkquotering was er volop nieuwbouw en renovatie en kwamen de jaarlijkse aantallen vaak ruim boven de 1.000 uit.

373 melkboxen erbij

Binnen de renovatie, uitbreidingen en opleveringen gaat het om 373 melkboxen (60%) voor automatische melksystemen (robots) die er bij zijn gekomen.

Melkmachinedealers moeten het in 2018 vooral van onderhoud hebben en minder van verkoop. - Foto: Penn Communicatie

Het aantal bedrijven dat met een melkrobot melkt, is in een jaar gestegen met 174 bedrijven tot een totaal van 4.133 op 17.323 bedrijven (-335). Dat betekent een marktaandeel van nagenoeg 24%. Gezien het aantal melkboxen dat geplaatst is, gaat het hier om een aantal nieuwe bedrijven met gemiddeld 1,5 melkrobot per bedrijf. Een deel van de boxen is ook naar bedrijven gegaan die al met 1 of meer robots molken, en er nu een bijgeplaatst hebben. Ook de draaimelkstallen, zij-aan-zijmelkstallen en swing-overs zijn in aantal toegenomen, maar niet zo veel als de bedrijven met een melkrobot.

Minder bedrijven met visgraatmelkstal

Het aantal bedrijven met een visgraatmelkstal is het snelst afgenomen. Dat aantal zakte bijna 9% van 6.838 naar 6.260. Ook de grupstallen nemen al jarenlang in aantal af, net als de tandemstallen.