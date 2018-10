Nederlandse export condens fors gedaald

De Nederlandse export van gecondenseerde melkpoeder naar landen buiten de EU is tot en met juli dit jaar met 22% gedaald naar 99.000 ton. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Nederland is in Europa de grootste exporteur van condens, maar opvallend is dat ook de Duitse export van condens over dezelfde periode, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, fors daalde met 43% naar 26.900 ton. De totale Europese export van condens daalde met 21% naar 153.600 ton. Ook in veel landen buiten de EU als Wit-Rusland en Australië daalde de export van condens. Alleen Maleisië en de Filipijnen wisten, met respectievelijk 55.080 (+16%) en 15.211 ton (+56%), meer condens te exporteren.

Condensfabriek in Leeuwarden

FrieslandCampina beschikt over een grote condensfabriek in Leeuwarden en breidde daar recent de capaciteit nog flink uit. In een gesprek met Boerderij gaf coöperatievoorzitter Frans Keurentjes al aan dat een deel van de capaciteit momenteel niet kan worden benut. “Want we gaan niet voor het pakhuis produceren”, aldus Keurentjes. De reden voor de gedaalde export van condens is niet bekend.

Europese zuivelexport

Uit de exportcijfers komt opnieuw duidelijk naar voren dat de Europese zuivelexport het lastig heeft. Wel bleef de Europese kaasexport vrijwel stabiel op 486.899 ton. De Nederlandse kaasexport naar derde landen daalde met een kleine duizend ton naar 84.700 ton. Grote winnaar op de wereldmarkt is vooralsnog de Verenigde Staten. Dit land wist haar export over vrijwel de gehele linie flink te vergroten.