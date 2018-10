Melkveehouder houdt gekocht fosfaatrecht vleesveehouder

Melkveehouders die fosfaatrechten hebben gekocht van vleesveebedrijven die deze onterecht hadden gekregen, mogen deze fosfaatrechten houden. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. De betrokken vleesveehouders moeten de rechten die ze ten onrechte toebedeeld hadden gekregen wel terugbetalen.

Toen eind maart duidelijk werd dat er problemen waren bij het toekennen van fosfaatrechten aan vleesveehouders, zijn de transacties van fosfaatrechten van vleesveehouders aan melkveehouders aangehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een deel van de transacties was toen al geregistreerd.

Bij ongeveer 10 transacties van voor 29 maart was sprake van (deels) ongeoorloofde staatssteun, schrijft Schouten. Nederland moet deze ongeoorloofde staatssteun terugvorderen bij de vleesveehouders. In totaal gaat het om ongeveer 2.400 kilo fosfaat, waarvan nog 200 kilo in bezit is van vleesveehouders, 2.200 kilo, goed voor 50 melkkoeien, is verkocht aan melkveehouders. Het ministerie schrapt de fosfaatrechten die nog in het bezit zijn van de vleesveehouders door de herbeschikking. De fosfaatrechten die verkocht zijn aan melkveehouders, mogen bij de melkveehouders blijven. “Het genoten voordeel wordt in geld teruggevorderd bij de vleesveehouder”, zegt Schouten.

Herbeoordeling bedrijven aardig op streek

In totaal zijn tot en met 29 september 1.191 overdrachten van fosfaatrechten van vleesveehouders aan melkveehouders aangemeld bij RVO.nl. Hiervan zijn er 646 geregistreerd en afgehandeld. 545 transacties worden nog aangehouden, omdat de herbeoordeling van het aantal fosfaatrechten van deze vleesveehouders nog niet is afgerond. Zodra deze zijn afgerond, worden ook deze transacties definitief geregistreerd. Doelstelling is dat alle herbeoordelingen in oktober worden afgerond. Tot 24 september hebben 608 vleesveebedrijven een herziene beschikking ontvangen. De helft van de 5.300 bedrijven die herbeoordeeld moeten worden, is inmiddels beoordeeld.