Uitladers bijna onverkoopbaar door coronacrisis

Door de coronapandemie staat het uitladen in de vleeskuikenhouderij onder druk.

Marktkramen en horecagelegenheden zijn gesloten, waardoor de afzet van grill-kippen bijna volledig is weggevallen. Belgische slachterijen adviseren pluimveehouders daarom dieren langer aan te houden, zover dat binnen de maximale bezettingsgraad van 42 kilo per m2 past.

Notering vrije kuiken maakt ongekende prijsval door

Ook in ons land zijn kippen onder 2 kilo bijna niet aan de man te brengen, zo merken handelaren. Dat blijkt ook uit de notering voor vrije kuikens. Die maakt een ongekend grote prijsval door. Zware kippen dalen € 0,12 per kilo, lichte zelfs € 0,16 naar € 0,69 tot 0,71 per kilo levend gewicht in week 15. Maar daarvoor worden ze niet verkocht. Zelfs kuikens die voor € 0,50 per kilo worden aangeboden gaan niet weg.

Geen uitladers meer produceren

Ook hier klinkt daarom vanuit zowel pluimveehouders als de handel het dringende advies om niet, later of in ieder geval minder dieren op te zetten. Pluimveehouders sluiten zich daarbij aan en roepen collega’s op geen uitladers meer te produceren en goed contact te houden met hun slachterij. Het is beter nu de markt wegvalt gas terug te nemen en aan het eind van het jaar ruimer te zitten met de pluimveerechten.

Draconische maatregelen als het remmen van de voersnelheid zijn nog niet in beeld, omdat die ook direct hun uitwerking hebben op de slachtkwaliteit. Op grote bedrijven is twee keer uitladen wel een optie.

Wat minder opzetten de beste optie

Nederlandse slachterijen zijn wat voorzichtiger met het advies. Niet meer uitladen werkt ontzettend kostprijsverhogend en dat is in crisistijd ook ongewenst. Bovendien willen slachterijen niet zonder zitten als de markt voor grillers straks wel weer aantrekt. Wat minder opzetten, zodat er wat flexibiliteit is, is volgens hen de beste oplossing. Sommige slachterijen zijn nu zelfs blij met uitladers omdat deze minder kilo’s binnenbrengen, minder vriescapaciteit vragen en daardoor het overschot minder vergroten.