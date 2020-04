Remkes neemt meerderheidsbelang in Heijs Food Products

YMBA, eigenaar van pluimveeconcern Remkes The Poultry Family, neemt een meerderheidsbelang in fileerbedrijf Heijs Food Products (HFP) in Hoogeveen.

YMBA en de twee aandeelhouders van HFP hebben een intentieverklaring getekend voor een vergaande samenwerking. Een van de twee aandeelhouders van HFP trekt zich terug, terwijl de huidige meerderheidsaandeelhouder, pluimveeslachterij Gebr. Heijs in Leek (Gr.), in de nieuwe situatie minderheidsaandeelhouder wordt. Betrokken partijen willen de transactie voor de zomer afronden.

Gecombineerde Pluimvee Slachterijen

Remkes The Poultry Family is ontstaan uit Pluimveeslachterij G.P. Remkes in Epe, slachterij van uitgelegde moederdieren. Begin 2016 heeft YMBA, een holding van Bart Remkes, waar deze moederdierenslachterij onder valt, een minderheidsbelang verworven in vleeskuikenslachterij Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. in Nunspeet. In de jaren daarna is YMBA volledig eigenaar geworden van G.P.S. Nu wordt aan YMBA ook de fileerderij HFP toegevoegd.

Heijs Food Products

Heijs Food Products is een van de grootste bedrijven in zijn soort in Nederland. Het bedrijf verwerkt vooral borstkappen waar het elke week zo’n 400 ton filet van snijdt en verder verwerkt. Ook marineert HFP per week zo’n 200 ton pluimveevlees. HFP heeft meerdere leveranciers, waarvan G.P.S. de grootste is. HFP en G.P.S. werken al enkele jaren intensief samen als strategische partners, een samenwerking die door de overname verder wordt verstevigd.

HFP opereert in het hogere segment van de industriële, foodservice en Quick Service Restaurants markten in heel Europa. Het bedrijf heeft vele accreditaties voor afnemers waaronder Marks & Spencer, KFC/YUM!, ASDA, Sainsbury, Morrisons, in heel Europa. Er werken zo’n tweehonderd mensen. HFP wil aldus een woordvoerder, “de bulkmarkt mijden”.

Overname sluit aan bij strategie en ambitie

De overname van HFP door YMBA sluit volgens YMBA-eigenaar Bart Remkes naadloos aan bij zijn strategie en ambities om zich meer te richten op het hogere segment. Daartoe is Remkes Convenience opgericht, een kokerij gestart en breidt G.P.S. momenteel uit voor het beleveren van en zich te specialiseren in de foodservicemarkt.

Joint venture

Remkes The Poultry Family verwerkt met 650 medewerkers zo’n 20% van alle vleeskuikens in Nederland. Vorige maand is YMBA een joint venture aangegaan met Jerry van Miert Holding B.V. voor gezamenlijke zeggenschap over Van Miert Procuratie Breukelen B.V., eigenaar van twee vleeskuikenslachterijen. Voor deze joint venture is toestemming gevraagd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).