Vermeerderaars vechten salmonella-ruiming aan

Twee broers uit Noord-Brabant willen met een kort geding bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) het vervroegd slachten van hun vleeskuikenouderdieren tegengaan.

Een salmonella-controle op initiatief van de pluimveehouders, die standaard elke twee tot drie weken moet plaatsvinden, leverde eerder deze maand een positieve uitslag op in drie van de vijf stallen van het bedrijf. Dit betekende dat de bijna 30.000 dieren in die stallen salmonella-besmet zijn en zouden moeten worden afgevoerd naar de slacht.

Op de valreep uitgesteld

De pluimveehouders hebben hiertegen bezwaar gemaakt bij het CBb en een voorlopige voorziening ingediend. Die werd toegewezen, waardoor de afvoer van de dieren vorige week woensdag- en donderdagavond op de valreep werd uitgesteld totdat de voorzieningenrechter zich erover uitspreekt. De zaak diende maandagmiddag. De voorzieningenrechter doet later deze week uitspraak.

Salmonella-monsters worden genomen volgens de zogenoemde ‘overschoentjesmethode’. - Foto: Hans Prinsen

Standaard hertest niet meer toegestaan

Tot voor kort volgde op een positieve salmonella-uitslag altijd een verificatie-onderzoek door de NVWA. Wanneer de uitslag van dat aanvullende onderzoek ook positief was, werd een koppel afgevoerd naar de slacht. Die standaard hertest voor salmonella is sinds januari niet meer toegestaan. Dat blijkt uit een brief van LNV-minister Schouten. Daarin meldde zij dat de EU verplicht dat dieren direct na een eerste positieve testuitslag afgevoerd moeten worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bij ‘gerede twijfel’, mag hiervan afgeweken worden. De Brabantse pluimveehouders vinden dat daar sprake van is. Direct na de positieve uitslag hebben ze extra monsters laten onderzoeken, in totaal vier. Die waren allemaal negatief.