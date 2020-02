Tweede techniek geslachtsbepaling broedei praktijkrijp

Een tweede methode om het geslacht van kuikens in het broedei te bepalen, is praktijkrijp. De grootste Franse supermarkt Carrefour heeft met kippenleverancier Loué afspraken gemaakt over het voorkomen van het doden van mannelijke eendagskuikens.

Loué gaat daartoe Duitse apparatuur voor het geslachtsbepaling in het broedei installeren, waarbij Carrefour de winkelprijs voor de daarna geleverde eieren verhoogt. Voor dit proces gaan de partijen gebruikmaken van technologie afkomstig van het Duitse bedrijf AAT, een onderdeel van de EW Group waartoe ook fokkerijorganisatie Lohmann behoort.

Seksen van broedeieren op commerciële markt

Al een aantal jaar zijn verschillende marktpartijen bezig om technieken te ontwikkelen waar het geslacht van kuikens al in het broedei bepaald kan worden, zodat haantjes van legrassen niet als eendagskuiken gedood hoeven worden. Het Duits-Nederlandse consortium Seleggt was de eerste partij die er ruim een jaar geleden in slaagde het seksen van broedeieren naar de commerciële praktijk te vertalen.

Camera’s om geslacht te bepalen

Nu blijkt dat sinds december ook de techniek van AAT praktijkrijp is en al inmiddels (commercieel) gebruikt wordt. Deze apparatuur maakt gebruik van spectrophotometrie, ofwel camera’s om het geslacht van de eieren te bepalen voordat die zijn uitgebroed. De technologie van het Duitse AAT is in december voor het eerst in Frankrijk toegepast. Volgens Carrefour zouden tot 1 mei 30.000 eieren moeten ‘profiteren’ van deze technologie. De supermarkt rekent momenteel € 1,78 voor een doosje van zes kwaliteitseieren van Loué, maar maakt daar vanaf 1 mei € 1,94 per zes van.

Einde maken aan doden haantjes

Vanuit de politiek is in Noordwest-Europa veel druk om een einde te maken aan het doden van haantjes als eendagskuiken. Begin januari maakte de Franse minister voor landbouw Didier Guillaume bekend dat hij vanaf begin volgend jaar het doden van mannelijke eendagskuiken wil verbieden. Ook in Duitsland en Zwitserland wil de politiek een einde maken aan deze praktijk.

Verkoop bij Jumbo

In Nederland verkoopt supermarktketen Jumbo vanaf eind maart de eerste consumptie-eieren afkomstig van hennen van wie de broertjes niet als eendagskuiken gedood zijn. Die keten maakt gebruikt van de techniek van Seleggt. Hierbij wordt met een fijne laserstraal een gaatje gemaakt in het ei. Hieruit wordt vervolgens een kleine druppel vloeistof gehaald, waarna op basis van een hormoontest het geslacht bepaald wordt.