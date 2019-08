Nederlandse scharreleieren in Duitsland goedkoper dan Duitse

Duitse consumenten moesten in het tweede kwartaal voor scharreleieren uit Nederland gemiddeld € 1,21 per 10 stuks betalen, terwijl ze voor scharreleieren van Duitse oorsprong € 1,62 moesten betalen.

Dit blijkt uit onderzoek van het GfK-panel, waarover marktonderzoeksbureau Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) bericht. De gemiddelde winkelprijs voor scharreleieren, gerekend over alle gewichtsklassen, was in het tweede kwartaal € 1,54 per 10 stuks. Dat is 4 cent meer dan in de maanden april tot en met juni in 2018.

Biologische eieren

Aan vrije-uitloopeieren waren Duitse consumenten in dat tijdvak gemiddeld € 2,00 per 10 stuks kwijt. Dat is 5 cent minder dan vorig jaar. Biologische eieren kostten in Duitsland in april tot en met juni gemiddeld € 3,26 voor alle verkoopkanalen. Dat is 4 cent meer dan in dezelfde maanden van vorig jaar.

Leveringsovereenkomsten

In het algemeen fluctueren de winkelprijzen van eieren weinig en kunnen consumenten gedurende het jaar eieren kopen tegen vrijwel ongewijzigde prijzen. Dit komt doordat de levensmiddelenhandel veelal 1 keer per jaar vaste leveringsovereenkomsten sluit met zijn leveranciers. De meeste van die contracten hebben een looptijd van een jaar.

Uit het GfK-panel blijkt dat van de biologische eieren 54,2% wordt verkocht door de discounters. In waarde ging het om 38,6%.