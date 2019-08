EU-eierexport hoger, import lager

De EU-landen hebben in de eerste jaarhelft 122.716 ton eieren en eiproducten uitgevoerd.

Dat is 21% meer dan in dezelfde periode in 2018, maar 11,4% minder dan in de eerste 6 maanden in 2017. Ten opzichte van 2016 liep de uitvoer met 3,4% terug.

Import liep fors terug

De EU-import van eieren en eiproducten was in de eerste jaarhelft 10.139 ton. Dat is 41,3% minder dan in dezelfde periode in 2018, maar 137% meer dan in de eerste 6 maanden van 2017. In vergelijking met 2016 liep de invoer met 16% terug. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

De gedaalde import en de gestegen export heeft veel te maken met het prijsniveau. Dat was in de eerste jaarhelft van 2018 erg hoog door de fipronil-crisis.

Bij de export van eieren en eiproducten, die vele malen groter is dan de import, voert Japan traditioneel de lijst aan. Met 37.644 ton – 35,5% meer in het halfjaar vorig jaar – is Japan goed voor 30,7% van de EU-export. Zwitserland is al jarenlang de tweede exportbestemming. De 20.690 ton is goed voor 16,9% van de EU-export. Israël, dat 28,9% minder afnam dan vorig jaar in de eerste zes maanden, is de derde exportbestemming met een aandeel van 7,3%.

Bij de import van eieren en eiproducten voert Oekraïne de lijst aan, ondanks een daling van 31%; in het eerste halfjaar kwam 53,1% van de EU-import uit dit Oost-Europese land. De import uit de VS en Argentinië, waar 21,6%, respectievelijk 6,8% van de EU-import vandaan kwam, liep terug naar 55, respectievelijk 59%.

Associatieverdrag

Doordat de eierprijzen in Europa nu relatief laag zijn, is voor de VS en Argentinië afzet in de EU minder rendabel. Voor lijstaanvoerder Oekraïne geldt dat iets minder omdat het land door het associatieverdrag een quotum eieren/eiproducten heffingsvrij in de EU kan afzetten. Ook met heffing is Europa door de lage Oekraïense kostprijs een aantrekkelijke afzetmarkt.