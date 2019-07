Fokdoel bij leghennen: 500 eieren in 100 weken

In 100 weken tijd meer dan 500 eieren per hen, zonder ruien, is het streven van Hendrix Genetics. Dat zegt productmanager Teun van de Braak van de fokkerijorganisatie.

“Witte kippen zijn nu al in staat om in 100 weken tijd meer dan 500 eieren te leggen”, aldus Van de Braak. Op meerdere Nederlandse scharrelbedrijven is dat volgens Van de Braak al in de praktijk gebleken. “Op proefbedrijf Schothorst Feed Research is dit onlangs gelukt, net als bij enkele bedrijven elders in het land. In alle gevallen werd gewerkt met het ras Dekalb Wit.”

Recent werd op een biologisch leghennenbedrijf in Duitsland de grens van 500 eieren in 100 weken geslecht. Familie Lux in Noordrein Westfalen noteerde na 100 weken 501,1 (tafel)eitjes per hen. “Dat is een unieke prestatie. Biologische bedrijven hebben te maken met verschillende omgevingsfactoren zoals biologisch voer en het klimaat heeft een grotere impact (denk aan de zomer van 2018). Bovendien produceren ze tafeleieren. Naar mijn weten is dit het eerste biologische bedrijf wat erin slaagt om in 100 weken meer dan 500 tafeleieren te produceren.”



Familie Lux in Noordrijn-Westfalen (D) wordt gefeliciteerd met de goede resultaten.

Grafiek van de technische cijfers van de biologische hennen van familie Lux.

Dierenwelzijn en kwaliteit staan voorop bij grotere productie

De grenzen op het gebied van productie en leeftijd bij leghennen zijn wat Van de Braak betreft nog niet bereikt. Op de onderzoeksbedrijven met zuivere lijnen slagen ze er bij Hendrix Genetics in om koppels zonder ruien minimaal 100 weken aan te houden en 500 eieren van eerste kwaliteit te produceren. “We hebben dat ook als missie gesteld. De dieren kunnen het aan. Diergezondheid blijft centraal staan, het doel is namelijk 500 eerste-kwaliteitseieren per opgehokte hen. Daarbij letten we natuurlijk ook op sociaal gedrag, naast de kwaliteit van de eieren ”, zegt Van de Braak, die eerder 8 jaar als geneticus bij de fokkerijorganisatie actief was.

Het ruien van leghennen, om ze langer aan te houden, is bij Hendrix Genetics niet in de toekomstvisie opgenomen. “Ruien heeft een grote impact op de dieren. Het zorgt voor druk op het dierenwelzijn en is in onze ogen niet maatschappelijk verantwoord”, zegt Van de Braak.

In de praktijk slagen leghennenbedrijven erin om bruine hennen zo’n 85 weken aan te houden. Witte kippen worden nu meestal al 90 weken of langer aangehouden, zo zegt Van de Braak. “Pluimveehouders slagen er ook met dieren met intacte snavels in om steeds langere rondes te draaien.” Een goede opfokperiode is volgens Van de Braak daarbij cruciaal. “Dat is essentieel. Je hebt slechts 17 weken de tijd om hennen voor te bereiden op een productieperiode van 80 weken.”